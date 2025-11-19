logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади: яка причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади: яка причина

Спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вирішив залишити посаду в січні.

19 листопада 2025, 22:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам про намір піти у відставку в січні. Про це пише Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела. Його відхід може стати суттєвою втратою для Києва, адже Келлога вважали одним із небагатьох представників адміністрації Трампа, який послідовно підтримував Україну.

Спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади: яка причина

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

Посада спецпосланця є тимчасовою, і чиновники цього рівня мають пройти затвердження Сенату, якщо залишаються на ній понад 360 днів. Джерела повідомляють, що сам Келлог називає січень "природною точкою завершення" своєї роботи відповідно до чинного законодавства. Водночас інсайдери вказують на інші мотиви, пов’язані з внутрішніми дискусіями в адміністрації.

"Рішення пов'язане з розчаруванням через перевантаженість та переконанням, що деякі посадовці адміністрації надто вагаються чинити тиск на Росію", — пише журналіст Reuters Грем Слаттері з посиланням на обізнане джерело.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог був одним із небагатьох, хто відкрито підтримував жорсткішу лінію щодо Кремля. Європейські дипломати й українські чиновники вважали його важливим партнером у Вашингтоні, особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа часом схилялася до російської інтерпретації причин війни. 

Джерела Reuters також зазначають, що Келлог був занепокоєний надмірною кількістю чиновників, залучених до українського напрямку, й нестачею усвідомлення того, що саме Росія, а не Україна, гальмує переговорний процес.

Поки що незрозуміло, чи буде заміна для Келлога на посаді спецпосланця президента США з питань України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Келлог розповів, що насправді Трамп говорить про Путіна за зачиненими дверима.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, чому зірвалася зустріч Зеленського і Віткоффа щодо мирного плану США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trumps-ukraine-envoy-kellogg-leave-post-january-sources-say-2025-11-19/
Теги:

Новини

Всі новини