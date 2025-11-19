Спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади: яка причина

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колегам про намір піти у відставку в січні. Про це пише Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела. Його відхід може стати суттєвою втратою для Києва, адже Келлога вважали одним із небагатьох представників адміністрації Трампа, який послідовно підтримував Україну.

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

Посада спецпосланця є тимчасовою, і чиновники цього рівня мають пройти затвердження Сенату, якщо залишаються на ній понад 360 днів. Джерела повідомляють, що сам Келлог називає січень "природною точкою завершення" своєї роботи відповідно до чинного законодавства. Водночас інсайдери вказують на інші мотиви, пов’язані з внутрішніми дискусіями в адміністрації.

"Рішення пов'язане з розчаруванням через перевантаженість та переконанням, що деякі посадовці адміністрації надто вагаються чинити тиск на Росію", — пише журналіст Reuters Грем Слаттері з посиланням на обізнане джерело.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог був одним із небагатьох, хто відкрито підтримував жорсткішу лінію щодо Кремля. Європейські дипломати й українські чиновники вважали його важливим партнером у Вашингтоні, особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа часом схилялася до російської інтерпретації причин війни.

Джерела Reuters також зазначають, що Келлог був занепокоєний надмірною кількістю чиновників, залучених до українського напрямку, й нестачею усвідомлення того, що саме Росія, а не Україна, гальмує переговорний процес.

Поки що незрозуміло, чи буде заміна для Келлога на посаді спецпосланця президента США з питань України.

