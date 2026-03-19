Спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко: что может решиться

Спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусский провластный ресурс "Пул Первого".

"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Сейчас (Лукашенко – ред.) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет специальный посланник США в Беларуси Джон Коул", — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не предоставлены, однако в начале сегодняшней встречи Лукашенко обозначил основные темы для обсуждения.

По его словам, переговоры носят "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".

Среди них – нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения так называемых политических заключенных.

При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве отсутствует понятие "политический заключенный".

Следует обратить внимание, что это уже очередной раунд белорусско-американских контактов. Александр Лукашенко несколько раз встречался с Джоном Коулом. Предыдущий раз был в середине декабря 2025 года.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минске ожидают новое освобождение группы политических заключенных по итогам визита американской делегации 18 марта. Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский в интервью Укринформу.

По его словам, между США и белорусскими властями продолжаются переговоры по дальнейшему освобождению удерживаемых.

"Такие переговоры ведутся. Ожидается освобождение еще одной группы политзаключенных именно по результатам этого визита", – отметил Тихановский.



