Спецпосланник Трампа приехал в Минск к Лукашенко: что может решиться

Кравцев Сергей
Спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает белорусский провластный ресурс "Пул Первого".
Спецпредставитель президента США Джон Коул. Фото: из открытых источников
Другие подробности пока не предоставлены, однако в начале сегодняшней встречи Лукашенко обозначил основные темы для обсуждения.
По его словам, переговоры носят "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".
Среди них – нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения так называемых политических заключенных.
При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве отсутствует понятие "политический заключенный".
Следует обратить внимание, что это уже очередной раунд белорусско-американских контактов. Александр Лукашенко несколько раз встречался с Джоном Коулом. Предыдущий раз был в середине декабря 2025 года.
Читайте на портале "Комментарии" — в Минске ожидают новое освобождение группы политических заключенных по итогам визита американской делегации 18 марта. Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский в интервью Укринформу.
По его словам, между США и белорусскими властями продолжаются переговоры по дальнейшему освобождению удерживаемых.