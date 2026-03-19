Спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка: що може вирішитися

Спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє білоруський провладний ресурс "Пул Першого".

"У Палаці Незалежності відбуваються білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко – ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США в Білорусі Джон Коул", — йдеться у повідомленні.

Інших подробиць поки що не надали, проте на початку сьогоднішньої зустрічі Лукашенко окреслив основні теми для обговорення.

За його словами, переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед них – нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення так званих політичних в’язнів.

При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Варто звернути увагу, що це вже черговий раунд білорусько-американських контактів. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Попередній раз був у середині грудня 2025 року.

у Мінську очікують нове звільнення групи політичних в'язнів за підсумками візиту американської делегації 18 березня. Про це повідомив білоруський опозиціонер і колишній політв'язень Сергій Тихановський в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, між США та білоруською владою тривають перемовини щодо подальшого звільнення утримуваних.

"Такі переговори ведуться. Очікується визволення ще однієї групи політв’язнів саме за результатами цього візиту", — зазначив Тихановський.



