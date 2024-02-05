Спикер Конгресса США отреагировал на измененный пакет помощи Украине: будет ли достигнуто соглашение

В США опубликовали обновленный законопроект по пакету финансовой помощи Украине, Израилю, Тайваню, который также включает расходы на охрану американской границы, что требовали республиканцы. Несмотря на эти изменения, спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что новый законопроект о помощи не будет принят.



Спикер Конгресса США Майк Джонсон о помощи Украине. Фото из открытых источников

Обновленный законопроект от Сената США по пакету финансовой помощи Украине предусматривает выделение средств на сумму более 60 млрд долларов. Военные расходы составляют около 27 млрд долларов, а остальные – это бюджетная поддержка, поддержка экономики и гуманитарная помощь.

Несмотря на обновленный пакет помощи Украине республиканец и спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что он не будет поддержан.

"Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и не приблизится к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент. Если этот законопроект дойдет до Палаты, он будет мертвым по прибытии", — написал Майк Джонсон.

Напомним, что Конгресс США пытается принять большой пакет помощи для помощи Украине, Израилю, Тайваню на 106 млрд. долларов с октября прошлого года. Однако республиканцы блокируют решения и требуют усилить безопасность границ США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Конгресса США объявил о разделе пакета помощи для Израиля и Украины. Майк Джонсон отметил, что США должны быстро принять решение о помощи Израилю. В случае принятия этого законопроекта, переговоры о пакете помощи Украине будут отложены на неопределенный срок.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на выходку республиканцев по поводу "помощи Украине".