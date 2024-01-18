Спикер Палаты представителей напомнил без чего Украина так и не получит финпомощь от США

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Кравцев Сергей
Вопрос о необходимости оказания дальнейшей финансовой помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Капитолийском холме сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Спикер подчеркнул, его однопартийцам из Республиканской партии нужны ответы на критически важные вопросы: в чем заключается конечная цель и стратегия в отношении Украины, и как обеспечивается отчетность за расходование средств на ее оборонные нужды.
Он также подчеркнул, что прежде чем обсуждать финансовую помощь для Украины, необходимо четко заявить президенту Джо Байдену и всем американцам важность урегулирования кризиса с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.
Спикер добавил, что в минувший четверг он провел телефонные переговоры с президентом и намерен встретиться с ним лично, чтобы донести ему эту позицию.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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