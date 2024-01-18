Спикер Палаты представителей напомнил без чего Украина так и не получит финпомощь от США

Вопрос о необходимости оказания дальнейшей финансовой помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Капитолийском холме сделал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Спикер подчеркнул, его однопартийцам из Республиканской партии нужны ответы на критически важные вопросы: в чем заключается конечная цель и стратегия в отношении Украины, и как обеспечивается отчетность за расходование средств на ее оборонные нужды.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это (ассигнование средств для Киева, — ред.) должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их добиваться", — высказался Джонсон.

Он также подчеркнул, что прежде чем обсуждать финансовую помощь для Украины, необходимо четко заявить президенту Джо Байдену и всем американцам важность урегулирования кризиса с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

"Граница, граница, граница. Мы должны позаботится о нашем доме, должны обезопасить нашу границу (с Мексикой. — ред.) перед тем, как говорить о чем-нибудь другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем. И я уверен, что мы должны доносить этот месседж к американскому народу ", — заявил Джонсон.

Спикер добавил, что в минувший четверг он провел телефонные переговоры с президентом и намерен встретиться с ним лично, чтобы донести ему эту позицию.

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