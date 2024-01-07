Спикер Палаты представителей ответил, одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины

От администрации президента Байдена республиканцы в Конгрессе США хотят получить объяснение стратегии по Украине. Именно от этого будут зависеть сроки поддержки нового пакета финансирования Украины.

Отвечая на вопрос журналиста, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля, Майк Джонсон сказал, что, по его мнению, есть более важные вещи.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чей-то еще", — сказал Джонсон.

Он заявил, что они пока ждут от Белого дома информацию и ответа на вопрос о том, что конечная цель в Украине.

"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимую информацию", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда прояснится ситуация по помощи Украине от США . На следующей неделе из каникул выходит Конгресс США, который уже почти три месяца не может принять решение о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии, которые, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, так и не пришли к согласию относительно изменений в иммиграционной политике США, которые республиканцы "подвязали" под столь важное для Украины голосование.

Политолог Максим Яли напоминает, что военный бюджет США на 2024 год составил рекордную сумму – около 900 миллиардов долларов. И на этом фоне 61 млрд военной и финансовой помощи Украине, заложенные в "зависшем" в Конгрессе законопроекте, выглядят довольно скромно.

