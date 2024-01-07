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Спикер Палаты представителей ответил, одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины

На этой неделе в Белом доме заявили, что у США больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи

сегодня, 18:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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От администрации президента Байдена республиканцы в Конгрессе США хотят получить объяснение стратегии по Украине. Именно от этого будут зависеть сроки поддержки нового пакета финансирования Украины.

Спикер Палаты представителей ответил, одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (фото из открытых источников)

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает CBS News .

Отвечая на вопрос журналиста, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля, Майк Джонсон сказал, что, по его мнению, есть более важные вещи.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чей-то еще", — сказал Джонсон.

Он заявил, что они пока ждут от Белого дома информацию и ответа на вопрос о том, что конечная цель в Украине.

"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимую информацию", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда прояснится ситуация по помощи Украине от США . На следующей неделе из каникул выходит Конгресс США, который уже почти три месяца не может принять решение о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии, которые, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, так и не пришли к согласию относительно изменений в иммиграционной политике США, которые республиканцы "подвязали" под столь важное для Украины голосование.

Политолог Максим Яли напоминает, что военный бюджет США на 2024 год составил рекордную сумму – около 900 миллиардов долларов. И на этом фоне 61 млрд военной и финансовой помощи Украине, заложенные в "зависшем" в Конгрессе законопроекте, выглядят довольно скромно.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:56

От і добре! Як гниле не підтримуй, воно так обрізаним і залишиться. Настав час кінчати цю криваву бадягу, яка нікому не потрібна. Жодних ознак, що панівна корумпована каста, яка користується всіма благами, прагне захищати цю країну, яка надає їм ці блага. Навіть красти не припиняють. Вони всі для себе визначились і тільки ждуть.


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