Спикер Палаты представителей США выступил против предложения Байдена по помощи Украине

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Майк Джонсон. Фото: Getty Images

Майк Джонсон объяснил свою позицию тем, что он беспокоится о выделении помощи Украине, а в поддержку Израилю придется искать средства, сокращая расходы в других сферах.

Джонсон сказал, что у него состоялся на эту тему разговор с президентом США Джо Байденом.

По словам спикера Палаты представителей США, он попросил Байдена дать честный ответ – "какой объект и конечная цель в Украине", однако, пока что в Администрации президента не смогли найти ответ на его вопрос.

При этом Майк Джонсон заявил, что среди республиканцев якобы существует консенсус относительно того, что помощь Украине и Израилю следует рассматривать отдельными законопроектами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США спустя три недели, наконец, появился новый спикер Палаты представителей. Им стал представитель трампистского крыла Республиканской партии Майк Джонсон, который не особо симпатизирует Украине. Ранее экс-президент США и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на этот пост на выборах-2024 Дональд Трамп "сбил" проукраинского кандидата Тома Эммера. Что значит для Украины такой расклад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощь Украине и Израилю на 100 млрд – под вопросом: почему план Байдена может не сработать.



