Список опасных для поездок стран от департамента США

Американский Госдепартамент составил рейтинг стран, опасных для посещения гражданами США. В список попали Украина, Россия, Беларусь и другие страны. Об этом попадает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

США не рекомендуют посещать Украину. Фото из открытых источников

Госдепартамент США составил список из 19 стран, которые не рекомендуется посещать американским гражданам из-за значительного уровня опасности для жизни. Список Госдепа США возглавила Венесуэла. В стране высок уровень преступности, гражданских беспорядков и существует практика угона автомобилей и людей. Кроме того, в американской стране не соблюдают законы.

Следующей не рекомендованной страной для США является Ирак. В стране постоянно террористические и повстанческие группировки нападают на силы безопасности Ирана и обычных гражданских. Как отмечает американский Госдепартамент в Ираке, США имеет ограниченную способность помогать иностранцам.

В список не рекомендованных для посещения стран также попала и Украина, ведущая войну против российской агрессии. Госдеп отмечает, что в Украине "следует быть осторожными из-за возможности военных атак". Американское учреждение не рекомендует посещать Россию. После полномасштабного вторжения граждане США могут преследоваться в РФ и быть задержанными силовыми структурами. По подобным причинам не рекомендуют в США посещать и союзническую для Путина Беларусь.

В список Госдепартамента США также попали Афганистан, Северная Корея, Ливия, Судан, Йемен, Сирия, Южный Судан, Иран, Мьянма, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Ирак, Гаити.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше работает тайная фабрика, ремонтирующая украинскую военную технику.

Также "Комментарии" писали, что президент США планирует посетить Европу на годовщину российского вторжения.

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