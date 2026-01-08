Спортивный костюм, в котором был задержан Мадуро, стал хитом: сколько он стоит в Украине

Фото задержанного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, обнародованное президентом США Дональдом Трампом, вызвало громкий резонанс в мире. Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором был зафиксирован диктатор, исчез со складов всего за несколько часов. Об этом сообщает dpa.

Спортивный костюм Мадуро (фото из открытых источников)

Из-за активного обсуждения в соцсетях и медиа глобальный интерес к линейке Tech Fleece возрос до рекордного уровня. Согласно данным Google, количество поисковых запросов, связанных с этим костюмом, выросло в разы, а в США и некоторых странах Европы отдельные размеры стали дефицитными.

Часть покупателей даже придумала комплект неофициальное название, связанное с операцией по задержанию президента Венесуэлы, превратив резонансное политическое событие в интернет-мем и неожиданный коммерческий успех для спортивного бренда.

Николас Мадуро был одет в костюм Nike Tech Fleece из повседневно-спортивной линейки американской компании, который производится из переработанного полиэстера и органического хлопка.

Флисовая куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) в США стоит $140, что составляет примерно 5923 грн. Это легкая и тёплая толстовка, рассчитанная на комфортные тренировки в прохладных условиях.

На украинском рынке такая же модель продается почти за $187 или 7 899 грн, однако со скидкой ее можно приобрести даже дешевле, чем в стране регистрации бренда — за $130, то есть около 5 529 грн.

Флисовые штаны Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) в США имеют цену $120, что соответствует примерно 5 076 грн. Они оснащены высокими манжетами, оставляющими обувь на виду, и принадлежат к классическим позициям этой линейки.

В Украине нижнюю часть костюма предлагают за $113 или примерно за 4799 грн.

Таким образом, полный комплект одежды, в которой был Мадуро, изготовлен из 53% хлопка и 47% полиэстера, обойдется примерно в $260.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что общественные танцы и демонстративная беззаботность Николаса Мадуро стали неожиданным фактором, повлиявшим на решение Дональда Трампа начать военную операцию в Венесуэле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Как пишет издание, после угроз Трампа в сторону Мадуро, он начал записывать видео в TikTok, где он танцует и поет песню Джона Леннона Imagine. За несколько недель до операции венесуэльский лидер назвал песню "гимном мира".