Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні

Фото затриманого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, яке оприлюднив президент США Дональд Трамп, викликало гучний резонанс у світі. Сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece, у якому був зафіксований диктатор, зник зі складів усього за кілька годин. Про це повідомляє dpa.

Спортивний костюм Мадуро (фото з відкритих джерел)

Через активне обговорення в соцмережах і медіа глобальний інтерес до лінійки Tech Fleece зріс до рекордного рівня. Згідно з даними Google, кількість пошукових запитів, пов’язаних із цим костюмом, зросла в рази, а в США та деяких країнах Європи окремі розміри стали дефіцитними.

Частина покупців навіть вигадала комплекту неофіційну назву, пов’язану з операцією із затримання президента Венесуели, перетворивши резонансну політичну подію на інтернет-мем і неочікуваний комерційний успіх для спортивного бренду.

Ніколас Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з повсякденно-спортивної лінійки американської компанії, який виготовляють із переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) у США коштує $140, що становить приблизно 5 923 грн. Це легка й тепла толстовка, розрахована на комфортні тренування в прохолодних умовах.

На українському ринку така ж модель продається майже за $187, або 7 899 грн, однак зі знижкою її можна придбати навіть дешевше, ніж у країні реєстрації бренду — за $130, тобто близько 5 529 грн.

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) у США мають ціну $120, що відповідає приблизно 5 076 грн. Вони оснащені високими манжетами, які залишають взуття на виду, і належать до класичних позицій цієї лінійки.

В Україні нижню частину костюма пропонують за $113 або приблизно за 4 799 грн.

Таким чином, повний комплект одягу, у якому був Мадуро, виготовлений із 53% бавовни та 47% поліестеру, обійдеться приблизно у $260.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що публічні танці та демонстративна безтурботність Ніколаса Мадуро стали несподіваним фактором, який вплинув на рішення Дональда Трампа розпочати військову операцію у Венесуелі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Як пише видання, після погроз Трампа у бік Мадуро, той почав записувати відео в TikTok, де він танцює та співає пісню Джона Леннона Imagine. За кілька тижнів до операції венесуельський лідер назвав пісню "гімном миру".