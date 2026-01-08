logo_ukra

BTC/USD

90832

ETH/USD

3103.28

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні

Світова зацікавленість до Nike Tech Fleece підскочила до небувалих показників

8 січня 2026, 21:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Фото затриманого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, яке оприлюднив президент США Дональд Трамп, викликало гучний резонанс у світі. Сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece, у якому був зафіксований диктатор, зник зі складів усього за кілька годин. Про це повідомляє dpa.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні

Спортивний костюм Мадуро (фото з відкритих джерел)

Через активне обговорення в соцмережах і медіа глобальний інтерес до лінійки Tech Fleece зріс до рекордного рівня. Згідно з даними Google, кількість пошукових запитів, пов’язаних із цим костюмом, зросла в рази, а в США та деяких країнах Європи окремі розміри стали дефіцитними.

Частина покупців навіть вигадала комплекту неофіційну назву, пов’язану з операцією із затримання президента Венесуели, перетворивши резонансну політичну подію на інтернет-мем і неочікуваний комерційний успіх для спортивного бренду.

Ніколас Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з повсякденно-спортивної лінійки американської компанії, який виготовляють із переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) у США коштує $140, що становить приблизно 5 923 грн. Це легка й тепла толстовка, розрахована на комфортні тренування в прохолодних умовах.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні - фото 2

На українському ринку така ж модель продається майже за $187, або 7 899 грн, однак зі знижкою її можна придбати навіть дешевше, ніж у країні реєстрації бренду — за $130, тобто близько 5 529 грн.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні - фото 2

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) у США мають ціну $120, що відповідає приблизно 5 076 грн. Вони оснащені високими манжетами, які залишають взуття на виду, і належать до класичних позицій цієї лінійки.

Спортивний костюм, у якому було затримано Мадуро, став хітом: скільки він коштує в Україні - фото 2

В Україні нижню частину костюма пропонують за $113 або приблизно за 4 799 грн.

Таким чином, повний комплект одягу, у якому був Мадуро, виготовлений із 53% бавовни та 47% поліестеру, обійдеться приблизно у $260.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що публічні танці та демонстративна безтурботність Ніколаса Мадуро стали несподіваним фактором, який вплинув на рішення Дональда Трампа розпочати військову операцію у Венесуелі. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

 Як пише видання, після погроз Трампа у бік Мадуро, той почав записувати відео в TikTok, де він танцює та співає пісню Джона Леннона Imagine. За кілька тижнів до операції венесуельський лідер назвав пісню "гімном миру".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.yahoo.com/entertainment/celebrity/articles/comfortable-long-flights-maduros-nike-142533168.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9nbGF2Y29tLnVhLw&guce_referrer_sig=AQAAAEeD7PX3RSsFgKmRbbBSExrztSekLoPCkp8waT66BnlXzvQ-eJLT8f5T7OYacvOWFH8_8Oa
Теги:

Новини

Всі новини