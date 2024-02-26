Способна ли Украина выиграть войну с Россией. Что думают в США

Украина уже добилась определенного успеха в войне с Россией, а именно: смогла удержать страну от полного попадания в руки РФ, заявил Салливан. При этом он выразил убеждение, что Украина все еще может отвоевать свои территории, которые были оккупированы захватчиком. Однако для этого, говорит Салливан, ВСУ должны иметь набор инструментов. А их в свою очередь должны дать Соединенные Штаты.

Джейк Салливан

Как подчеркнул Салливан, речь идет о финансовой помощи Украине, которую все еще не способен принять Конгресс.

Советник Белого дома добавил, что все те неудачи, которые в последнее время происходят в Украине, а именно: потеря Авдеевки, это следствие того, что у ВСУ нет достаточного количества боеприпасов.

"Но, наконец, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне",

– сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что именно от США, их союзников и партнеров зависит исполнение обязательств перед Украиной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении помощи Украине в размере 60 млрд дол. Против этого выступают республиканцы, а бывший президент Дональд Трамп прямо призывает своих сторонников ни в коем случае не голосовать за предоставление помощи Украине.

Многие республиканцы отвергают просьбу президента Украины Владимира Зеленского выделить миллиарды долларов на оружие и боеприпасы, и на это есть одна простая причина. Вроде бы, выделение денег стране, которая находится где-то в окрестностях Европы, противоречит лозунгу республиканцев "Америка превыше всего".