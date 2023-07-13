Сразу два претендента на пост президента США осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент США Дональд Трамп, которых называют главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против поставки украинской армии кассетных боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Трамп и Десантис. Фото: из открытых источников

Бывший глава Белого дома и вовсе сделал заявление в духе российской пропаганды. Дональд Трамп заявил, что Джо Байден, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов еще больше приблизил начало Третьей мировой войны.

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В то же время Десантису во время "Шоу Гови Карра" задали вопрос, поддерживает ли он предоставление кассетных боеприпасов в Украину. На это республиканец заявил, что, если бы он сейчас находился в Белом доме, то "не делал бы этого", потому что это может привести к новому витку эскалации, потому что США не должны принимать в этом конфликте непосредственное участие.

По словам Десантиса, сегодня администрация Джо Байдена не контролирует денежные потоки, которые тратятся на войну в Украине. При этом у Вашингтона нет четкой цели в этой войне. И тем не менее, все это продолжает затягиваться.

Губернатор Флориды считает реальным, что война в Украине может затянуться на долгие годы.

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