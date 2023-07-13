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Сразу два претендента на пост президента США осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

Республиканцы Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент США Дональд Трамп, которых называют главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против поставки украинской армии кассетных боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Сразу два претендента на пост президента США осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

Трамп и Десантис. Фото: из открытых источников

Бывший глава Белого дома и вовсе сделал заявление в духе российской пропаганды. Дональд Трамп заявил, что Джо Байден, приняв решение о передаче Украине кассетных боеприпасов еще больше приблизил начало Третьей мировой войны.


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В то же время Десантису во время "Шоу Гови Карра" задали вопрос, поддерживает ли он предоставление кассетных боеприпасов в Украину. На это республиканец заявил, что, если бы он сейчас находился в Белом доме, то "не делал бы этого", потому что это может привести к новому витку эскалации, потому что США не должны принимать в этом конфликте непосредственное участие.

По словам Десантиса, сегодня администрация Джо Байдена не контролирует денежные потоки, которые тратятся на войну в Украине. При этом у Вашингтона нет четкой цели в этой войне. И тем не менее, все это продолжает затягиваться. 

Губернатор Флориды считает реальным, что война в Украине может затянуться на долгие годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — как ни странно, но большинство граждан США не хотели бы, чтобы лидеры президентской гонки Джо Байден, как и Дональд Трамп вновь баллотировались в президенты США. На сегодняшний день ни 80-летний действующий президент-демократ, ни почти 80-летний республиканец не пользуются популярностью. Об этом пишет бывший старший советник президента США Карл Роув в статье для The Wall Street Journal.




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Источник: https://thehill.com/
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