США арендуют в Корее 500 тыс. снарядов: как это поможет Украине

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Slava Kot
Соединенные Штаты согласились взять в аренду в Южной Корее 500 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, однако они не попадут в Украину, а будут храниться на складах в США. Как это может помочь Украине? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Артиллерийские снаряды 155-мм. Фото из открытых источников
Южная Корея решила одолжить США 500 тыс. снарядов, вместо того чтобы продать их Соединенным Штатам. Таким образом, Южная Корея пытается минимизировать свое участие в войне в Украине, ведь проданные боеприпасы могли попасть в Украину.
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Азиатская страна является одним из самых крупных производителей оружия для США. Южная Корея заявляет, что не может посылать летальное оружие в Украину из-за своей безопасности в регионе, в том числе угроз ударов со стороны Северной Кореи.
Таким образом, США получает необходимый запас боеприпасов на складах с помощью корейских снарядов, а свои сможет передать Украине. Когда оборонное производство Соединенных Штатов возобновит свои запасы оружия, корейские боеприпасы вернутся в азиатскую страну.
Напомним, что в прошлом году правительство США закупило в Южной Корее 100 тыс. артиллерийских снарядов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.
Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.
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