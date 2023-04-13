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США арендуют в Корее 500 тыс. снарядов: как это поможет Украине

Соединенные Штаты берут в Южной Корее артиллерийские снаряды в аренду, которые затем будут возвращены азиатской стране. Как это поможет Украине?

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты согласились взять в аренду в Южной Корее 500 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, однако они не попадут в Украину, а будут храниться на складах в США. Как это может помочь Украине? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США арендуют в Корее 500 тыс. снарядов: как это поможет Украине

Артиллерийские снаряды 155-мм. Фото из открытых источников

Южная Корея решила одолжить США 500 тыс. снарядов, вместо того чтобы продать их Соединенным Штатам. Таким образом, Южная Корея пытается минимизировать свое участие в войне в Украине, ведь проданные боеприпасы могли попасть в Украину.


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Азиатская страна является одним из самых крупных производителей оружия для США. Южная Корея заявляет, что не может посылать летальное оружие в Украину из-за своей безопасности в регионе, в том числе угроз ударов со стороны Северной Кореи.

"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но взять метод аренды, после того, как исследовали, как добросовестно ответить по просьбе союзника, придерживаясь правительственного принципа не предоставлять летальное оружие Украине", — сообщает источник в правительстве США.

Таким образом, США получает необходимый запас боеприпасов на складах с помощью корейских снарядов, а свои сможет передать Украине. Когда оборонное производство Соединенных Штатов возобновит свои запасы оружия, корейские боеприпасы вернутся в азиатскую страну.

Напомним, что в прошлом году правительство США закупило в Южной Корее 100 тыс. артиллерийских снарядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.

Также "Комментарии" писали о двух странах НАТО, подтвердивших наличие своих военных в Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/south-korea-lend-500000-rounds-artillery-shells-us-report-2023-04-12/
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