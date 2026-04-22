США берут опыт Украины: на какой шаг все же решился Пентагон в Иране

Американские военные начали использовать украинские разработки по борьбе с беспилотниками на стратегической базе в Саудовской Аравии. Речь идет о системе "Карта неба", созданной компанией Sky Fortress, развернутой на авиабазе Принца Султана после серии атак иранских дронов и ракет.

Пентагон. Фото: из открытых источников

По информации Reuters, платформу внедрили на протяжении последних недель. Вместе с этим украинские специалисты прибыли для обучения американским военным работе с системой.

"Карта неба" позволяет в режиме реального времени отслеживать воздушные угрозы, в частности дроны типа Shahed, и координировать их перехват. Система объединяет данные с радаров и детекторов в единую сеть, что существенно увеличивает скорость реагирования.

Решение о ее применении было принято после серии атак на базу, которые привели к потерям техники, разрушению инфраструктуры и гибели по меньшей мере одного военного. Инциденты обнажили слабые места американской системы противовоздушной обороны.

Аналитики признают: проблема противодействия дронам для США остается открытой. В Hudson Institute отмечают, что пробелы в обороне существуют давно и только сейчас начали активно закрываться.

Примечательно, что внедрение украинской технологии произошло вскоре после заявления Дональд Трамп, ранее скептически оценивавшего потребность во внешнем опыте для борьбы с дронами.

Параллельно Пентагон увеличивает финансирование этого направления, в частности, уже выделены сотни миллионов долларов. На базе также тестируют другие системы перехвата, однако не обходится без инцидентов: во время испытаний один из дронов потерял управление и врезался в инфраструктуру.

Несмотря на это, в США признают, что украинский опыт войны с дронами стал критически важным и теперь используется далеко за пределами поля боя в Украине.

