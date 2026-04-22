США беруть досвід України: на який крок все ж таки зважився Пентагон в Ірані

Американські військові почали використовувати українські розробки для боротьби з безпілотниками на стратегічній базі в Саудівській Аравії. Йдеться про систему "Карта неба", створену компанією Sky Fortress, яку розгорнули на авіабазі Принца Султана після серії атак іранських дронів і ракет.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Reuters, платформу впровадили впродовж останніх тижнів. Разом із цим українські фахівці прибули для навчання американських військових роботі з системою.

"Карта неба" дозволяє в режимі реального часу відстежувати повітряні загрози, зокрема дрони типу Shahed, та координувати їх перехоплення. Система об’єднує дані з радарів і сенсорів у єдину мережу, що значно підвищує швидкість реагування.

Рішення про її застосування ухвалили після серії атак на базу, які призвели до втрат техніки, руйнування інфраструктури та загибелі щонайменше одного військового. Інциденти оголили слабкі місця американської системи протиповітряної оборони.

Аналітики визнають: проблема протидії дронам для США залишається відкритою. У Hudson Institute наголошують, що прогалини в обороні існують давно і лише зараз почали активно закриватися.

Показово, що впровадження української технології відбулося невдовзі після заяви Дональд Трамп, який раніше скептично оцінював потребу у зовнішньому досвіді для боротьби з дронами.

Паралельно Пентагон збільшує фінансування цього напрямку, зокрема, вже виділено сотні мільйонів доларів. На базі також тестують інші системи перехоплення, однак не обходиться без інцидентів: під час випробувань один із дронів втратив керування та врізався в інфраструктуру.

Попри це, у США визнають: український досвід війни з дронами став критично важливим і тепер використовується далеко за межами поля бою в Україні.

