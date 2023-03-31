США берутся за безопасность в Черном море, - документ

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Моесеенко Валентина
Среди соавторов законопроекта по безопасности Черного моря есть сенаторы от Демократической партии Джин Шагин, Бен Кардин, а также республиканцы Митт Ромни, Роджер Викер, Бен Кардин и другие, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Законопроект о безопасности Черного моря зарегистрирован в Сенате США
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Очень важным назвала законопроект посол Украины в США Оксана Маркарова. Чиновник отметила, что проект очерчивает особую важность Черноморского региона для национальной безопасности государства США, европейской и вообще глобальной безопасности, особенно на фоне продолжения агрессии России против Украины.
Этот законопроект отражает документ, представленный в прошлом созыве Конгресса, летом 2022 года.
Напомним, "Комментарии" писали, что Россия предупредила Соединенные Штаты не использовать беспилотные летательные аппараты над частью Черного моря, ведь тогда армии РФ придется принять "контрмеры".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в марте Россия провела красноречивую провокацию в Черном море и сбила американский беспилотник.
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