США берутся за безопасность в Черном море, - документ

Среди соавторов законопроекта по безопасности Черного моря есть сенаторы от Демократической партии Джин Шагин, Бен Кардин, а также республиканцы Митт Ромни, Роджер Викер, Бен Кардин и другие, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Законопроект о безопасности Черного моря зарегистрирован в Сенате США

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"Законопроект предусматривает увеличение и улучшение координации доставки безопасности помощи США для стран региона, усиление энергонезависимости региона, а также меры по сдерживанию влияния России и Китая. Соответствующую стратегию по взаимодействию со странами региона и ЕС, американские учреждения должны наработать в течение 180 дней, после утверждения этого законопроекта", — говорится в документе.

Очень важным назвала законопроект посол Украины в США Оксана Маркарова. Чиновник отметила, что проект очерчивает особую важность Черноморского региона для национальной безопасности государства США, европейской и вообще глобальной безопасности, особенно на фоне продолжения агрессии России против Украины.

"Законопроект подразумевает через 180 дней после его принятия оформить межведомственную стратегию потенциального увеличения военной помощи США и координации с НАТО и ЕС, увеличения экономических всех связей, укрепления демократии и экономической безопасности и возрастание помощи в сфере безопасности. Стратегия должна включать в себя и увеличение безопасности помощи нашей Украине, а также Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии; приоритетизация систем разведопераций Росии в регионе; потенциал создания многонационального штаба, для планированного обучения и координации общей военной деятельности союзников и партнеров США в Черном море, результативная активизация борьбы с российской дезинформацией и пропагандой и т.д.", — отметила Маркарова.

Этот законопроект отражает документ, представленный в прошлом созыве Конгресса, летом 2022 года.

Напомним, "Комментарии" писали, что Россия предупредила Соединенные Штаты не использовать беспилотные летательные аппараты над частью Черного моря, ведь тогда армии РФ придется принять "контрмеры".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в марте Россия провела красноречивую провокацию в Черном море и сбила американский беспилотник.

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