США беспомощны: Рубио назвал единственную страну, которая может решить вопрос с Ираном
США беспомощны: Рубио назвал единственную страну, которая может решить вопрос с Ираном

Марко Рубио надеется, что Китай надавит на Тегеран для разблокирования Ормузского пролива

6 мая 2026, 14:16
Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай непосредственно передать министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, который находится в Пекине, что продолжение вражды в Ормузе приведет к глобальной изоляции Тегерана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Я надеюсь, что китайцы скажут ему то, что ему нужно сказать, а именно: то, что вы делаете в проливах, приводит к вашей глобальной изоляции. Вы здесь плохие. Вам не следует взрывать корабли. Вам не следует минировать", — сказал Рубио, обвинив Иран в "попытке держать мировую экономику в заложниках".

Визит Арагчи в Китай происходит накануне визита президента Дональда Трампа туда на следующей неделе. С точки зрения торговли, Рубио утверждал, что Китай и Соединенные Штаты взаимно выгодны от остановки Ирана.

Госсекретарь отметил, очевидно, что Китай имеет экспортно-ориентированную экономику. Это означает, что они зависят от других стран, которые покупают у них. 

"Ну, вы не можете покупать у них, если не можете туда доставить товар, и вы не можете покупать у них, если ваша экономика разрушается из-за того, что делает Иран", — сказал Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что Пекин также страдает в экономическом смысле из-за иранской блокады.

"Китай заинтересован в том, чтобы Иран прекратил закрывать проливы; это также вредит Китаю", — заявил он.

Хотя Рубио обращался в Министерство финансов США с вопросами о санкциях, он предупредил, что Китай понесет последствия, если их проигнорирует.

Источник: https://edition.cnn.com/2026/05/05/world/live-news/iran-war-news?post-id=cmot1wb5l000a3b6thltlrk88
