США беспомощны: Рубио назвал единственную страну, которая может решить вопрос с Ираном

Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал Китай непосредственно передать министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, который находится в Пекине, что продолжение вражды в Ормузе приведет к глобальной изоляции Тегерана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".
Визит Арагчи в Китай происходит накануне визита президента Дональда Трампа туда на следующей неделе. С точки зрения торговли, Рубио утверждал, что Китай и Соединенные Штаты взаимно выгодны от остановки Ирана.
Госсекретарь отметил, очевидно, что Китай имеет экспортно-ориентированную экономику. Это означает, что они зависят от других стран, которые покупают у них.
Госсекретарь США также отметил, что Пекин также страдает в экономическом смысле из-за иранской блокады.
Хотя Рубио обращался в Министерство финансов США с вопросами о санкциях, он предупредил, что Китай понесет последствия, если их проигнорирует.
