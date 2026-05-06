США безпорадні: Рубіо назвав єдину країну, яка може вирішити питання з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай безпосередньо передати міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі, який знаходиться в Пекіні, що продовження ворожнечі в Ормузі призведе до глобальної ізоляції Тегерана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

"Я сподіваюся, що китайці скажуть йому те, що йому потрібно сказати, а саме: те, що ви робите у протоках, призводить до вашої глобальної ізоляції. Ви тут погані. Вам не слід підривати кораблі. Вам не слід мінувати", — сказав Рубіо, звинувативши Іран у "спробі тримати світову економіку у заручниках".

Візит Арагчі до Китаю відбувається напередодні візиту президента Дональда Трампа туди наступного тижня. З точки зору торгівлі Рубіо стверджував, що Китай і Сполучені Штати взаємно вигідні від зупинки Ірану.

Держсекретар зазначив, очевидно, що Китай має експортно-орієнтовану економіку. Це означає, що вони залежать від інших країн, які купують у них.

"Ну, ви не можете купувати у них, якщо не можете туди доставити товар, і ви не можете купувати у них, якщо ваша економіка руйнується через те, що робить Іран", — сказав Рубіо.

Держсекретар США також зазначив, що Пекін також страждає в економічному сенсі через іранську блокаду.

"Китай зацікавлений у тому, щоб Іран припинив закривати протоки; це також шкодить Китаю", — заявив він.

Хоча Рубіо звертався до Міністерства фінансів США з питаннями про санкції, він попередив, що Китай зазнає наслідків, якщо їх проігнорує.

