Образа не пройшла: Трамп хоче покарати низку країн НАТО за недостатню допомогу США

Президент США Дональд Трамп припускає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на його думку, не надали достатньої підтримки операції проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб адміністрації.

Посилаючись на джерела ЗМІ, цей план, зокрема, передбачає виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку кампанії США в Ірані.

Наприклад, Вашингтон може закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.

Цей крок відрізняється від недавніх погроз Трампа повністю вивести США з Альянсу, що за законом він не може зробити без схвалення Конгресу, пише WSJ.

Як зазначають журналісти, цей план зараз перебуває на початковій стадії обговорення і є лише одним із кількох сценаріїв, які розглядає адміністрація Трампа.

Водночас він наголошує на все більшому розриві між позиціями Вашингтона та європейських партнерів після рішення США розпочати бойові дії в Ірані. За даними WSJ, ініціатива вже здобула підтримку серед ключових посадових осіб адміністрації Трампа.

