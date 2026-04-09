Образа не пройшла: Трамп хоче покарати низку країн НАТО за недостатню допомогу США
Образа не пройшла: Трамп хоче покарати низку країн НАТО за недостатню допомогу США

Вашингтон може закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині

9 квітня 2026, 06:53
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп припускає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на його думку, не надали достатньої підтримки операції проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб адміністрації.

Образа не пройшла: Трамп хоче покарати низку країн НАТО за недостатню допомогу США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ, цей план, зокрема, передбачає виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку кампанії США в Ірані.

Наприклад, Вашингтон може закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.

Цей крок відрізняється від недавніх погроз Трампа повністю вивести США з Альянсу, що за законом він не може зробити без схвалення Конгресу, пише WSJ.

Як зазначають журналісти, цей план зараз перебуває на початковій стадії обговорення і є лише одним із кількох сценаріїв, які розглядає адміністрація Трампа.

Водночас він наголошує на все більшому розриві між позиціями Вашингтона та європейських партнерів після рішення США розпочати бойові дії в Ірані. За даними WSJ, ініціатива вже здобула підтримку серед ключових посадових осіб адміністрації Трампа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США спалахнула нова дискусія навколо реального стану війни з Іраном. Як повідомляє The Washington Post, заяви глави Пентагону Піт Гегсет можуть бути надто оптимістичними і обманювати не лише суспільство, а й президента Дональд Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як уночі він публічно оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна посада американського лідера з'явилася в соцмережі Truth Social.




Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/trump-weighs-punishing-certain-nato-countries-over-lack-of-iran-war-support-a2361995?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_2
