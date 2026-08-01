США делают шаг назад: Украина рискует потерять ключевое преимущество на фронте

Соединенные Штаты постепенно отказываются от руководящей роли в одной из важнейших структур, обеспечивающих военную поддержку Украины. Речь идет о Группе содействия безопасности в немецком Висбадене, которая с начала полномасштабной войны координирует поставки вооружения, обучение украинских военнослужащих и логистику союзнической помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с планами.

Пентагон. Фото: из открытых источников

По информации издания, командование миссией перейдет к одному из европейских членов НАТО. Сам процесс передачи полномочий займет около года и, как утверждают собеседники Politico, не должен повлиять на текущие поставки вооружений Украине. При этом Европейское командование США сохранит участие через американского заместителя руководителя миссии.

Передача полномочий означает гораздо больше, чем простую кадровую перестановку. Именно американская сторона до сих пор играла определяющую роль в планировании поставок вооружений и формировании будущей архитектуры украинской армии. После завершения реформы влияние Вашингтона на эти процессы существенно сократится.

В НАТО идею встретили преимущественно положительно. Европейские союзники считают, что усиление собственной ответственности сделает систему более устойчивой и менее зависимой от политических изменений в США. Один из украинских чиновников также признал, что подобный формат способен снизить риски, связанные с внутренней политикой Вашингтона, а также упростить логистику.

Однако в Киеве звучат и тревожные оценки. Источники предупреждают, что интеграция миссии в сложную структуру НАТО может привести к дополнительной бюрократии и замедлению поставок вооружений на фронт. Кроме того, европейские союзники пока не способны полностью заменить американские спутниковые разведывательные возможности, системы целеуказания и тяжелую военно-транспортную авиацию, которые остаются критически важными для украинской армии.

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