Чем завершился визит Зеленского в США: чего Кремль больше всего боялся

По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп ограничился заявлением, что встреча прошла очень хорошо. В подобном ключе высказался и украинский лидер. Вместе с тем, издание Politico пишет о том, что Зеленский во время визита в США сумел изменить отношение американских законодателей к перспективам войны с Россией. После закрытой встречи с украинским лидером в Конгрессе многие сенаторы заявили, что Киев способен не только удерживать позиции, но и добиться успеха на поле боя. Могут ли заявления, звучащие от США свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона? О чем говорят заявления Зеленского по результатам визита в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Важно не потерять инициативу в сотрудничестве с США

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова отметил, что в этом смысле визит Владимира Зеленского в США достаточно успешен.

"Надо было развить темп встреч, которых было уже три за довольно короткое время. Продолжать убеждать Вашингтон в том, что Украина не обречена на поражение и наносит мощные удары врагу – это важная миссия. И в последнее время мы видим, что это украинской стороне и ее сторонникам на Западе удается. Это оказывает влияние на Трампа, его нарратив и восприятие войны, а также перспективы потенциального "мирного процесса". Поэтому важно не потерять здесь инициативу и не позволить Путину вернуть Трампа к его нарративам", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, в этом плане можно говорить, что определенные изменения в восприятии ситуации в Белом Доме действительно улучшились как для нас, но, акцентирует эксперт, еще нет гарантии, что не будет еще какого-либо поворота.

"Ну и, конечно, очень важно будет посмотреть готовы ли в Вашингтоне предложить новые форматы давления на Россию", – отметил Владимир Дубовик.

Акцент был сделан на трех темах

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что президент обнародовал после разговора, главное – лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов". Звучит как техническая деталь, но это изменение логики всего сотрудничества.

Эксперт напоминает, что три года Украина просила поставок. Снабжение – это чужое решение: его принимают в чужой столице, по чужому бюджетному календарю, под чужие выборы, и приостановить его можно за одну ночь. Лицензия на производство – другое дело. Это способность, которая остается у тебя даже тогда, когда политический настрой партнера изменился. В реалистской логике государство сильно не объемом полученной помощи, а тем, сколько из полученного оно способно воспроизвести само.

"Поэтому приоритетом визита Зеленский назвал противоракеты и стратегическое сотрудничество, а не новые пакеты. Перехват баллистики сегодня фактически монополия Patriot, и именно здесь у Украины самый острый дефицит. Лицензия на перехватчики – попытка закрыть самое узкое место не просьбой, а производством. Это продолжение разговора, которое началось еще на июльской встрече в Турции, то есть линия, а не импровизация", – отметил эксперт.

По его словам, второй сюжет дня даже интереснее первого. Зеленский выступал перед всеми ста сенаторами. Не перед профильным комитетом, не перед группой друзей Украины, а перед палатой целиком.

"Это работа не с человеком, а с институтом. Администрации меняются, президенты имеют разные представления о том, что выгодно Америке, а Конгресс принимает законы, которые эти администрации переживают. Кто работает только с Белым домом, ставит все на одного человека. Кто параллельно работает с Сенатом, строит вторую опору. Опора имеет конкретное название: санкционный законопроект, который начинал Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем. Грэм умер, в Вашингтоне на днях с ним прощаются, и Зеленский почтил его память, назвав настоящим другом Украины. Законопроект коллеги теперь достраивают как его наследство – и это дает документу политический вес, которого раньше у него не было", – отметил эксперт.

Игорь Петренко продолжает, третья тема, которую обсуждали наиболее осторожно – возможно воздушное перемирие, то есть прекращение ударов в воздухе как первый шаг, с которым можно выходить в Москву.

"Зеленский сформулировал это сдержанно: важно активизировать дипломатический процесс. Сдержанность здесь уместна, потому что подобные предложения Россия уже отклоняла, и оснований полагать, что в этот раз будет иначе, пока нет. Дипломатия в этой конструкции не альтернатива давлению, а его продолжение: предложение о перемирии имеет вес ровно настолько, насколько за ней стоят санкции и дальнобойные удары. Что с этого Украины? В ближайшие месяцы дадут два измеряемых результата, и судить по ним честнее, чем по тональности заявлений. Первый: превратятся ли лицензии в реальную производственную линию перехватчиков на украинской территории – со сроками, площадкой и деньгами, а не с меморандумом о намерениях. Второй: дойдет ли законопроект Грэмма до подписи и в каком виде выйдет из него право на исключения. Если сработает и то и другое, Украина выйдет с этого года менее зависимой от чужого политического календаря, чем заходила. Если не сработает ни одно – останется там, где была: с хорошими встречами и чужим решением о небе", – констатировал аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – никто такого не ожидал: что заставило США сделать жесткий шаг против Кремля.



