США роблять крок назад: Україна ризикує втратити ключову перевагу на фронті

Сполучені Штати поступово відмовляються від керівної ролі в одній із найважливіших структур, які забезпечують військову підтримку України. Йдеться про Групу сприяння безпеці у німецькому Вісбадені, яка з початку повномасштабної війни координує постачання озброєння, навчання українських військовослужбовців та логістику союзницької допомоги. Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з планами.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, командування місією перейде до одного із європейських членів НАТО. Сам процес передачі повноважень займе близько року і, як стверджують співрозмовники Politico, не повинен вплинути на постачання озброєнь Україні. Європейське командування США збереже участь через американського заступника керівника місії.

Передача повноважень означає набагато більше, ніж просту кадрову перестановку. Саме американська сторона досі відігравала визначальну роль у плануванні постачання озброєнь та формуванні майбутньої архітектури української армії. Після завершення реформи вплив Вашингтона на ці процеси суттєво скоротиться.

У НАТО ідею зустріли переважно позитивно. Європейські союзники вважають, що посилення власної відповідальності зробить систему більш стійкою та менш залежною від політичних змін у США. Один із українських чиновників також визнав, що подібний формат здатний знизити ризики, пов'язані із внутрішньою політикою Вашингтона, а також спростити логістику.

Проте у Києві звучать і тривожні оцінки. Джерела попереджають, що інтеграція місії у складну структуру НАТО може призвести до додаткової бюрократії та уповільнення постачання озброєнь на фронт. Крім того, європейські союзники поки що не здатні повністю замінити американські супутникові розвідувальні можливості, системи цілевказівки та важку військово-транспортну авіацію, які залишаються критично важливими для української армії.

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