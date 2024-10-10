США дистанцируются от войны в Украине: будет ли это иметь критические последствия

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Ткачик Олеся
Лидеры ЕС на саммите 17-18 октября будут обсуждать подготовку "выгодных переговорных позиций Украины" для обсуждения мира, заявили в Еврокомиссии.
США и Украина
Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, похоже, что Европа решила не откладывать переформатирование системы безопасности с учетом большего или меньшего самоустранения США. И уже принимает на себя большинство обязательств по собственной системе европейской безопасности — не дожидаясь, кто именно займет Овальный кабинет и какой внешнеполитический курс выберет, подчеркнул эксперт.
При этом он обратил внимание на то, что заметная часть Европы милитаризуется из-за угрозы ядерной России. Среди них – страны Скандинавии и больше всего Финляндия, страны Балтии, Польши и Германия с Британией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Джо Байден отказался ехать на Рамштайн из-за урагана. При этом эксперты отметили, что президент США отложил визит в Германию — не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате "Рамштайн" также будет перенесена. При этом известно, что встречу в Рамштайне таки перенесли, однако пока неизвестно, когда именно она состоится.
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