США дистанцируются от войны в Украине: будет ли это иметь критические последствия

Лидеры ЕС на саммите 17-18 октября будут обсуждать подготовку "выгодных переговорных позиций Украины" для обсуждения мира, заявили в Еврокомиссии.

США и Украина

Как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, похоже, что Европа решила не откладывать переформатирование системы безопасности с учетом большего или меньшего самоустранения США. И уже принимает на себя большинство обязательств по собственной системе европейской безопасности — не дожидаясь, кто именно займет Овальный кабинет и какой внешнеполитический курс выберет, подчеркнул эксперт.

"Учитывая формулировки – "выгодные переговорные позиции Украины" – мы вряд ли многое потеряем из-за смещения центра принятия решений", — добавил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что заметная часть Европы милитаризуется из-за угрозы ядерной России. Среди них – страны Скандинавии и больше всего Финляндия, страны Балтии, Польши и Германия с Британией.

"И уже слышны реплики военных экспертов "если упадет Украина – за ней вероятнее всего последует и НАТО". Следовательно, отсутствие Байдена на встрече "Рамштайна" и ускоренное дистанцирование США от нашей войны вряд ли будут иметь для нас трагические последствия. Паниковать не стоит", – отметил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Джо Байден отказался ехать на Рамштайн из-за урагана. При этом эксперты отметили, что президент США отложил визит в Германию — не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате "Рамштайн" также будет перенесена. При этом известно, что встречу в Рамштайне таки перенесли, однако пока неизвестно, когда именно она состоится.



