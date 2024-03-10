США готовили ответ на ядерную атаку РФ по Украине: СМИ узнали подробности

В Соединенных Штатах готовили ответ в ситуации, когда страна-агрессор РФ могла бы применить против Украины свое оружие из ядерного арсенала. Пик обеспокоенности возможной российской ядерной атакой России выпадал на октябрь прошлого года. Издание The New York Times сообщает, что хозяин Кремля Владимир Путин сказал, что Россия может воспользоваться "ядерцом" против Украины.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Несколько недель осенью 2022 года администрация Белого дома была поглощена кризисом. Здесь опасались, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие на линии фронта. Как информировали источники издания, обеспокоенность администрации Белого дома была настолько велика, что оперативные группы собирались, чтобы определиться, каким должен быть американский ответ.

У Байдена приняли решение, что ответ должен быть "неядерным", однако реакция, как решили представители администрации президента Соединенных Штатов, должна была получиться драматичной — вероятно, "обычное нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие".

Представители Белого дома отметили, что ответное применение ядерного арсенала могло поощрять Путина и другие авторитарные страны, чтобы использовать ядерный арсенал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Путину ядерное оружие в Беларуси. После того, как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.



Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Путин намерен разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯЗ) в Республике Беларусь (РБ) пытается убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, объясняет эксперт, таким образом хозяин Кремля сажает Лукашенко на еще более короткий поводок.

