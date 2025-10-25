США готові до додаткових санкцій проти РФ: деталі

Адміністрація Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ на випадок, якщо глава Кремля Володимир Путін продовжить відкладати припинення війни в Україні. Але для початку у США чекають кроки від Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Посилаючись на американського чиновника та ще одного джерела, ЗМІ зазначає, що деякі з додаткових санкцій, підготовлених США, спрямовані проти банківського сектору Росії та інфраструктури, яка використовується для постачання нафти на ринок.

Раніше, минулого тижня Київ звернувся до США з пропозицією про нові санкції. Серед конкретних висунутих пропозицій були заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими аналогами. Але поки що неясно, наскільки серйозно розглядаються конкретні прохання України.

Тим часом Сенат США теж розглядає різні рішення. Деякі законодавці відновили спроби домогтися розгляду замороженого двопартійного законопроекту про санкції.

Як стверджує джерело, знайоме із внутрішньою політикою адміністрації, Трамп готовий підтримати пакет. Проте джерело попередило, що цього місяця таке схвалення малоймовірне. Наразі США хочуть тиск на РФ із боку Європи. Зокрема, один високопосадовець США розповів, що хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний крок щодо РФ, який мав би включати додаткові санкції та мита.

"Інше джерело, знайоме з внутрішньою обстановкою в адміністрації, повідомило, що Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Росії на оголошене в середу введення санкцій", — пише агентство, маючи на увазі санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти".

Крім того, США сказали європейцям, що вони підтримують використання Євросоюзом заморожених активів РФ для закупівлі американської зброї для України.

Також за словами ще двох джерел, Вашингтон розпочав внутрішні переговори щодо використання російських активів, які перебувають у США, для підтримки військових зусиль України.

