США готовы обсудить списание внешнего долга Украины: что думают эксперты

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности списания внешнего долга Украине. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", что это означает.

США готовы обсудить списание внешнего долга Украины - фото из открытых источников

Пока мы услышали скорее месседж в поддержку Украины, нежели некое перспективное решение

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поясняет:

"Украина имеет несколько групп кредиторов. Это и займы по евробондам, и долги, которые обеспечены обязательствами США, и долги перед МВФ. Поэтому предположение госпожи Псаки о возможности списания внешнего долга Украине может касаться только той части, на которую могут влиять Соединенные Штаты. Например, долги, которые обеспечены гарантиями США (потенциально). И, может быть, долги, которые у Украины есть перед МВФ".

Что касается обязательств по евробондам, здесь, по словам эксперта, надо смотреть структуру инвесторов:

"Возможно, какая-то часть там напрямую принадлежит американскому правительству. В таком случае она может быть списана. Но, насколько я знаю, прямых денег американского правительства там нет", – отмечает Анатолий Амелин.

К тому же, подчеркивает он, пока тема даже такого частичного списания – чисто гипотетическая. Хоть такая практика есть и у МВФ, и западных государств по отношению к странам-партнерам, которым они помогают.

"Та же госпожа Яресько, которая некоторое время была министром финансов Украины, завершила сейчас реструктуризацию долгов в Коста-Рике. Не менее 40% долгов там было списано в результате работы с кредиторами, – отмечает Анатолий Амелин. – Но это работа по реструктуризации имеющейся задолженности, соответствующие инициативы, должны исходить от нашего Кабмина. И данный вопрос выходит далеко за рамки заявлений, сделанных госпожой Псаки. Хотя США, безусловно, могут сыграть важную политическую роль в поддержке такого решения со стороны других кредиторов – с учетом ситуации, в которой сегодня находится Украина. Пока же мы услышали скорее месседж в поддержку, нежели некое перспективное решение".

Гипотетическое списание долга не является инициативой Украины. И это ни коим образом не бьет по интересам частных кредиторов. Это не дефолт, не реструктуризация долга. Это инициатива одного из кредиторов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что речь идет только о тех обязательствах, которые Украина брала по отношению к США. Не о списании всего долга. Также важно понимать, что это – инициатива кредитора.

"На сегодняшний момент весь долг Украины делится на две части: коммерческий и долг Украины как суверена. Коммерческий долг – это выпуск наших евробондов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По поводу списания коммерческих обязательств никто речи не ведет, потому что это – дефолт. Следует понимать, что Украина добросовестно выполняет все, взятые на себя обязательства. Мы добросовестный заемщик. И то, что мы услышали от госпожи Псаки – это инициатива кредитора. Которой мы можем только поаплодировать", – отмечает эксперт.

Олег Пендзин напоминает, что США и так дают Украине огромные средства, в том числе на безвозвратной основе, в виде тех же грантов. Для усиления нашей страны в противостоянии российской агрессии.

"И, в принципе, американцам всё равно – дать нам очередные средства или списать часть долга в рамках обязательных платежей, которые мы должны были бы им возвращать. Если инициатива воплотится в жизнь, мы просто не будем возвращать соответствующую сумму и станем пользоваться этими деньгами. Такая себе новая форма помощи. Не более. Акцентирую – гипотетическое списание долга не является инициативой Украины. И это ни коим образом не бьет по интересам частных кредиторов. Это не дефолт. И это не реструктуризация долга. Это инициатива одного из кредиторов. Хотя деньги мы как страна-суверен получали и от государств Евросоюза, и от Великобритании, и от МВФ, и от США. Еще один важный момент, – отмечает Олег Пендзин. – Если коммерческий долг теоретически можно реструктуризировать, то по долгам Украины как суверена ни отказ от обязательств, ни реструктуризация невозможны".





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