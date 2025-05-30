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США готовы обсуждать одной из главных требований Путина: о чем идет речь

Кит Келлог подтвердил, что США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты признают обоснованность требований России о нерасширении НАТО на восток и готовы к обсуждению этого вопроса в рамках мирного урегулирования войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ABC News заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

США готовы обсуждать одной из главных требований Путина: о чем идет речь

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Фактически Келлог подтвердил, что Дональд Трамп готов пообещать Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны. 

"Я считаю, это вполне обоснованная озабоченность (России – ред.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы в области безопасности", – отметил представитель Трампа.

Он также акцентировал, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и что такую позицию разделяют как минимум четыре страны-члена Альянса.

Келлог напомнил, что США неоднократно говорили, что для Вашингтона вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И США не единственная страна, которая так считает. 

"Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", – высказался Кит Келллог.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли. 




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Источник: https://abcnews.go.com/International/video/gen-keith-kellogg-trump-frustrated-russias-level-unreasonableness-122316532
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