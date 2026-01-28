Соединенные Штаты готовы снова применить силу против Венесуэлы, если исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес откажется от сотрудничества. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на подготовленный текст речи госсекретаря Марко Рубио для слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, которые должны пройти сегодня.

США готовы применить силу против Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества - заявление Рубио

В документе четко обозначена позиция официального Вашингтона по ситуации в регионе. Госсекретарь подчеркивает готовность к решительным действиям, если дипломатические или экономические усилия не принесут результата.

"Мы готовы применить силу, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но мы не откажемся от своей обязанности перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", — говорится в речи Рубио.

По данным Bloomberg, такое заявление свидетельствует о намерении США усилить давление на венесуэльское руководство для обеспечения выполнения своих требований и стабилизации ситуации в Западном полушарии.

