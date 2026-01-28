logo

США готовы применить силу против Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества.
commentss НОВОСТИ Все новости

США готовы применить силу против Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества.

Bloomberg: Госсекретарь США Марко Рубио готовит жесткое заявление по поводу Венесуэлы для слушаний в Сенате

28 января 2026, 14:40
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Соединенные Штаты готовы снова применить силу против Венесуэлы, если исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес откажется от сотрудничества. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на подготовленный текст речи госсекретаря Марко Рубио для слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, которые должны пройти сегодня.

США готовы применить силу против Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества.

США готовы применить силу против Венесуэлы в случае отказа от сотрудничества - заявление Рубио

В документе четко обозначена позиция официального Вашингтона по ситуации в регионе. Госсекретарь подчеркивает готовность к решительным действиям, если дипломатические или экономические усилия не принесут результата.

"Мы готовы применить силу, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но мы не откажемся от своей обязанности перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", — говорится в речи Рубио.

По данным Bloomberg, такое заявление свидетельствует о намерении США усилить давление на венесуэльское руководство для обеспечения выполнения своих требований и стабилизации ситуации в Западном полушарии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "стремится заключить новое соглашение" с Вашингтоном, несмотря на резкое усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке и обсуждение в Белом доме возможных ударов по иранским объектам. Об этом сообщает Axios.

По словам Трампа, ситуация вокруг Ирана остается динамичной и непредсказуемой. В интервью изданию он подтвердил отправку в регион "большой армады", мощность которой, как утверждает президент, превосходит силы, задействованные США ранее, в частности, во время кризиса в Венесуэле. В зону ответственности Центрального командования США уже вошла ударная группа авианосца "Авраам Линкольн". Параллельно опрокидываются дополнительные истребители F-15 и F-35, самолеты-заправщики и системы противовоздушной обороны. Американская армия, отметил Трамп, готова выполнить любой приказ.



