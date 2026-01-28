Сполучені Штати готові знову застосувати силу проти Венесуели, якщо виконуюча обов’язки президента країни Делсі Родрігес відмовиться від співпраці. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на підготовлений текст промови держсекретаря Марко Рубіо для слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, які мають відбутися сьогодні.

США готові застосувати силу проти Венесуели у разі відмови від співпраці — заява Рубіо

У документі чітко окреслено позицію офіційного Вашингтона щодо ситуації в регіоні. Держсекретар підкреслює готовність до рішучих дій, якщо дипломатичні чи економічні зусилля не дадуть результату.

"Ми готові застосувати силу, якщо інші методи виявляться неефективними. Ми сподіваємося, що до цього не дійде, але ми не відмовимося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі", — зазначається у промові Рубіо.

За даними Bloomberg, така заява свідчить про намір США посилити тиск на венесуельське керівництво для забезпечення виконання своїх вимог та стабілізації ситуації в Західній півкулі.

