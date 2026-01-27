Трамп анонсує війну проти Ірану: те, що було у Венесуелі і близько не стоїть

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "прагне укласти нову угоду" з Вашингтоном, незважаючи на різке посилення американської військової присутності на Близькому Сході та обговорення у Білому домі можливих ударів по іранських об'єктах. Про це повідомляє Axios.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, ситуація навколо Ірану залишається динамічною та непередбачуваною. В інтерв'ю виданню він підтвердив відправку до регіону "великої армади", потужність якої, як стверджує президент, перевершує сили, задіяні США раніше, зокрема під час кризи у Венесуелі.

До зони відповідальності Центрального командування США вже увійшла ударна група авіаносця "Авраам Лінкольн". Паралельно перекидаються додаткові винищувачі F-15 та F-35, літаки-заправники та системи протиповітряної оборони. Американська армія, наголосив Трамп, готова виконати будь-який наказ.

Попри демонстрацію сили президент США наполягає, що Тегеран "щиро хоче дипломатичного врегулювання".

"Вони хочуть укласти угоду. Я це знаю. Вони телефонували неодноразово", — заявив він.

При цьому Білий дім не знімає з порядку денного варіант військових дій. Цього тижня Трамп планує додаткові консультації щодо можливих ударів. Американські чиновники вже озвучили умови потенційної угоди: повне вивезення збагаченого урану з Ірану, жорсткі обмеження на ракети дальньої дії, припинення підтримки збройних угруповань у регіоні та заборона на самостійне збагачення урану.

Іран у свою чергу підтвердив готовність до переговорів, але не висловив згоди з цими вимогами. Трамп також нагадав про червневу "12-денну війну" між Іраном та Ізраїлем, заявивши, що підтримка превентивних дій дозволила запобігти масштабній катастрофі.

За даними розвідки США, ядерні об'єкти Ірану серйозно пошкоджені, проте доля запасів урану до кінця не зрозуміла. Тим часом командувач Центрального командування адмірал Бред Купер відвідав Ізраїль для координації дій на випадок можливої іранської відповіді.

