США готовят финальное голосование по новым санкциям против России: детали

В Конгрессе США ускорили рассмотрение нового пакета санкций против России и Ирана. Регламентный комитет Палаты представителей 14 сентября одобрил процедуру рассмотрения законопроекта – семь членов комитета проголосовали "за", трое выступили против. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Следующий этап запланирован на 15 сентября. Палата представителей должна провести процедурные дебаты, после чего ориентировочно в 20:30 по киевскому времени ожидается голосование по правилам рассмотрения документа.

Если процедура будет утверждена, уже 16 сентября конгрессмены могут перейти к финальному голосованию.

Одна из наиболее жестких мер, предусмотренных законопроектом, — возможность введения президентом США пошлин до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ.

В первую очередь речь идет о крупнейших покупателях российских энергоносителей, включая Китай и Индию.

Кроме того, документ предусматривает расширение санкционного давления непосредственно на российские элиты и военную машину. Ограничения могут затронуть российских олигархов, чиновников, военнослужащих и членов их семей, финансовые организации, энергетические проекты и суда, связанные с так называемым теневым флотом.

Таким образом, потенциальный пакет направлен одновременно на российские источники доходов от экспорта энергоносителей, финансовую систему и лиц, связанных с российской властью и военной сферой.

Верхняя палата Конгресса США ранее уже поддержала законопроект. В августе сенаторы проголосовали за него со значительным перевесом — 86 голосов против 11.

Если Палата представителей также одобрит документ, его смогут передать на подпись президенту США Дональду Трампу.

Тем временем Вашингтон продолжает отдельно усиливать давление на финансовые структуры, связанные с Россией и Ираном. В частности, США недавно ввели новые санкции против российского банка ВТБ, обвинив его в содействии обходу американских ограничений против Тегерана.

В Министерстве финансов США заявили, что намерены и дальше выявлять компании и организации, которые оказывают иранскому режиму финансовую, технологическую или другую существенную поддержку.

Теперь ключевой вопрос – решится ли Палата представителей довести законопроект до финального голосования и насколько жесткими окажутся дальнейшие действия Белого дома.

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