США готують фінальне голосування щодо нових санкцій проти Росії: деталі

У Конгресі США прискорили розгляд нового пакету санкцій проти Росії та Ірану. Регламентний комітет Палати представників 14 вересня схвалив процедуру розгляду законопроекту – семеро членів комітету проголосували "за", троє виступили проти. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Наступний етап заплановано на 15 вересня. Палата представників має провести процедурні дебати, після чого орієнтовно о 20.30 за київським часом очікується голосування за правилами розгляду документа.

Якщо процедуру затвердять, вже 16 вересня конгресмени можуть перейти до фінального голосування.

Одним із найбільш жорстких заходів, передбачених законопроектом, є можливість запровадження президентом США мит до 100% на товари з країн, які продовжують закуповувати російську нафту і газ.

Насамперед йдеться про найбільших покупців російських енергоносіїв, включаючи Китай та Індію.

Крім того, документ передбачає розширення санкційного тиску безпосередньо на російські еліти та військову машину. Обмеження можуть торкнутися російських олігархів, чиновників, військовослужбовців та членів їхніх сімей, фінансові організації, енергетичні проекти та судна, пов'язані з так званим тіньовим флотом.

Таким чином, потенційний пакет спрямований одночасно на російські джерела доходів від експорту енергоносіїв, фінансову систему та осіб, пов'язаних із російською владою та військовою сферою.

Верхня палата Конгресу США раніше підтримала законопроект. У серпні сенатори проголосували за нього зі значною перевагою – 86 голосів проти 11.

Якщо Палата представників також схвалить документ, його матимуть можливість передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

Тим часом, Вашингтон продовжує окремо посилювати тиск на фінансові структури, пов'язані з Росією та Іраном. Зокрема, США нещодавно ввели нові санкції проти російського банку ВТБ, звинувативши його у сприянні обходу американських обмежень проти Тегерану.

У Міністерстві фінансів США заявили, що мають намір і надалі виявляти компанії та організації, які надають іранському режиму фінансову, технологічну чи іншу суттєву підтримку.

Тепер ключове питання – чи наважиться Палата представників довести законопроект до фінального голосування і наскільки жорсткими будуть подальші дії Білого дому.

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