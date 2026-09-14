США готовят новую войну: кандидат в президенты Франции шокировал заявлением

Кандидат в президенты Франции от ультралевой партии "Франция непокоренная" Жан-Люк Меланшон заявил, что Соединенные Штаты якобы готовятся к возможному вооруженному конфликту с Китаем. С таким утверждением политик выступил во время встречи со своими сторонниками.

США. Фото: из открытых источников

Как пишет Clash Report, Меланшон считает, что Вашингтон стремится сохранить глобальное влияние не только политическими и экономическими инструментами, но и за счет силового давления. По его словам, США сами стали одним из факторов масштабных геополитических изменений, однако теперь пытаются удержать прежние позиции.

Отдельно французский политик указал на торговую политику Вашингтона. По его мнению, американские власти одновременно оказывают давление на другие государства с помощью тарифов и усиливают подготовку к возможному противостоянию с Пекином.

"Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем", — заявил Меланшон.

При этом кандидат подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах Франция не должна становиться участником такого конфликта. Он пообещал проводить самостоятельную внешнюю политику и не отправлять страну воевать на стороне США.

"Если я стану президентом этой Республики, мы никогда не будем принимать участие в этой войне", — сказал Меланшон.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося соперничества Вашингтона и Пекина в торговой, технологической и военно-политической сферах. При этом Меланшон не привел конкретных доказательств того, что США приняли решение о начале войны с Китаем, поэтому его слова остаются политической оценкой возможного развития событий.

Тем самым французский политик фактически обозначил один из главных тезисов своей внешнеполитической линии: Париж, по его версии, должен держаться подальше от потенциального американско-китайского конфликта и не позволять втянуть Францию в чужое противостояние.

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