США готовят подразделение морпехов для развертывания в Израиле: подробности

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты США готовят к возможному развертыванию в Израиле. Таким шагом Вашингтон намерен укрепить там позиции американских сил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Подразделение морпехов США. Фото: из открытых источников

Сообщается, подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и моряков. Среди основных задач морской экспедиционной группы есть операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Неназванные чиновники сообщили, что такого приказа подразделение пока не получало. Однако в последние дни в Пентагоне отмечали, что смогут быстро отправить в регион дополнительные силы и средства.

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты и USS Bataan является частью десантной группы, развернутой в регионе в июле в ответ на усиление иранской агрессии в Оманском заливе и окрестных водах.

В последние дни он был дислоцирован вблизи Кувейта в рамках запланированных там учений, но покинул его преждевременно "через новые события", сообщила в среду пресс-секретарь подразделения капитан Анжелика Уайт.

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