Ключевые выводы из обострения на Ближнем Востоке – как это отразится на Украине

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Кравцев Сергей
Идут седьмые сутки эскалации на Ближнем Востоке, где 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль, совершив массу военных преступлений, включая массовые убийства мирных граждан, даже младенцев. Армия Израиля (ЦАХАЛ) предсказуемо начала жесткие ответные действия, включая массированные удары по Сектору Газа, подконтрольного ХАМАС. Кроме того, Сектор Газа взят в блокаду (включая перекрытие воды и энергии), пока террористы не вернут израильских заложников. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже побывал в Израиле, вскоре туда собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Штаты (для которых Израиль – ключевой союзник вне НАТО) направили военную помощь, а также свои авианосцы – в Восточное Средиземноморье. Два корабля Королевского флота направила туда и Великобритания, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности. Какие главные выводы из ближневосточного "погорячения" можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что первый и самый очевидный итог из происходящего сейчас на Ближнем Востоке: никакое технологическое превосходство не является гарантией против жестокого террористического нападения. Ни рвы, ни стены, ни колючка, ни камеры слежения не останавливают фанатиков, одержимых очередной людоедской идеей, поясняет эксперт.
Третий итог, по его мнению, следующий – если объединяются террористы, то и цивилизованный мир должен защищаться сообща.
Четвертым итогом он называет то, что путь к миру и гармонии будет чрезвычайно сложным и долгим. И в этом смысле украино-российская война, увы, не исключение, констатирует Александр Кочетков.
Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:
По мнению эксперта, заинтересованность России в разжигании новой войны – очевидна. Москва рассчитывает, что горячая точка на Ближнем Востоке отвлечет внимание мира от европейской горячей точки – Украины. Что это скажется (в сторону уменьшения) на военной помощи нашей стране. О чем, кстати, не скрывая, говорил тот же кремлевский рупор – Песков.
Он напоминает, что Израиль четко дал понять – он намерен окончательно разобраться с ХАМАС. И тут ему мощную военно-техническую помощь готовы оказать США и ряд стран Европы.
Он также обращает внимание, что, учитывая переговоры госсекретаря США Блинкена не только с израильским руководством, но и с представителями Иордании, Палестины (Западный берег реки Иордан), Штаты явно прилагают все усилия, чтобы конфликт не масштабировался. Чтобы в него не включились новые игроки, которые уже пытаются это сделать.
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