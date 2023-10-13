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Ключевые выводы из обострения на Ближнем Востоке – как это отразится на Украине

Штаты, как главный союзник Израиля, явно прилагают все усилия, чтобы конфликт не масштабировался

сегодня, 09:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идут седьмые сутки эскалации на Ближнем Востоке, где 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израильсовершив массу военных преступлений, включая массовые убийства мирных граждан, даже младенцевАрмия Израиля (ЦАХАЛ) предсказуемо начала жесткие ответные действия, включая массированные удары по Сектору Газа, подконтрольного ХАМАС. Кроме того, Сектор Газа взят в блокаду (включая перекрытие воды и энергии), пока террористы не вернут израильских заложниковГоссекретарь США Энтони Блинкен уже побывал в Израилевскоре туда собирается глава Пентагона Ллойд Остин. Штаты (для которых Израиль – ключевой союзник вне НАТО) направили военную помощь, а также свои авианосцы – в Восточное Средиземноморье. Два корабля Королевского флота направила туда и Великобритания, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильностиКакие главные выводы из ближневосточного "погорячения" можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше, почему это важно и для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ключевые выводы из обострения на Ближнем Востоке – как это отразится на Украине

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Есть четыре итога происходящего сейчас на Ближнем Востоке

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что первый и самый очевидный итог из происходящего сейчас на Ближнем Востоке: никакое технологическое превосходство не является гарантией против жестокого террористического нападения. Ни рвы, ни стены, ни колючка, ни камеры слежения не останавливают фанатиководержимых очередной людоедской идеей, поясняет эксперт.


"Второй итог – это то, что террористы всех стран объединяются не хуже, чем пролетарии времен Карла Маркса. Пока идет сбор убедительных доказательств, но есть множество косвенных свидетельств того, что в подготовке нападения ХАМАСа поучаствовали Иран, россия, Ливан, Сирия и различные радикальные группировки, там базирующиеся. Слом мировой системы безопасности идет полным ходом и, похоже, кульминация еще впереди", – предупреждает Александр Кочетков.

Третий итог, по его мнению, следующий – если объединяются террористы, то и цивилизованный мир должен защищаться сообща.

"И в этом смысле очень перспективным выглядит объединение поддержки Украины, Израиля и ТайваняОсобенно, в свете того, что дестабилизационнный след россии как генератора кровавого хаоса просматривается все отчетливее", – акцентирует аналитик.

Четвертым итогом он называет то, что путь к миру и гармонии будет чрезвычайно сложным и долгим. И в этом смысле украино-российская война, увы, не исключение, констатирует Александр Кочетков.

Заинтересованность России в разжигании новой войны – очевидна

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Странно, что ни американская, ни израильская разведка оказались не готовы к такому нападению, какое произвел ХАМАС. Скорее всего, последний сотрудничал с кем-то извне. Уже известно, что пехотное оружие боевикам поставляла россия. Как, скорее всего, и инструкторов. При этом в "оправданиях" ХАМАСа (типа – мы напали, потому что собирались напасть на нас) явно прослеживаются российские нарративы (именно так Кремль "оправдывает" широкомасштабное вторжение в Украину). Без участия РФ тут явно не обошлось, что не раз подчеркивали и наша разведкаи представители Офиса президента Украиныи сам Зеленский".

По мнению эксперта, заинтересованность России в разжигании новой войны – очевидна. Москва рассчитывает, что горячая точка на Ближнем Востоке отвлечет внимание мира от европейской горячей точки – Украины. Что это скажется (в сторону уменьшения) на военной помощи нашей стране. О чем, кстати, не скрывая, говорил тот же кремлевский рупор – Песков.

"А, если брать глобально, то мы видим в том или ином роде мировое противостояние идеологий: демократии против автократий, тоталитаризма", – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Он напоминает, что Израиль четко дал понять – он намерен окончательно разобраться с ХАМАСИ тут ему мощную военно-техническую помощь готовы оказать США и ряд стран Европы.

"Расчет Кремля, похоже, не оправдался. США заявили, что готовы оказывать помощь и Украине, и ИзраилюНовое заседание в формате "Рамштайн" подтвердилочто никакого снижения поддержки нашей страны нет — мы получим новые системы ПВО, боеприпасы, много чего еще. Запад явно видит связь между террористической организацией ХАМАС и террористическим государством РФ. И готов помогать жертвам их агрессии столько, сколько будет нужно", – отмечет политолог.

Он также обращает внимание, что, учитывая переговоры госсекретаря США Блинкена не только с израильским руководством, но и с представителями Иордании, Палестины (Западный берег реки Иордан), Штаты явно прилагают все усилия, чтобы конфликт не масштабировался. Чтобы в него не включились новые игроки, которые уже пытаются это сделать.

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