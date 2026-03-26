США готовят «последний удар» по Ирану: что задумал Трамп

В Минобороны США разрабатывают несколько сценариев так называемого "последнего удара" по Ирану – от масштабной воздушной кампании до возможного применения наземных войск. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников, цель Вашингтона – либо вынудить Тегеран к уступкам на переговорах, либо завершить конфликт демонстрацией силы. Среди обсуждаемых вариантов – блокирование экспорта иранской нефти, а также операции по захвату стратегических объектов: острова Харг, Ларак, контролирующего Ормузский пролив, и Абу-Муса, на который претендуют ОАЭ.

Отдельно рассматриваются сценарии глубоких наземных операций для установления контроля над ядерными материалами, либо массированные авиаудары по соответствующей инфраструктуре.

В Белом доме уже озвучили жёсткие предупреждения. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп "не блефует" и готов к резкой эскалации в случае провала переговоров.

На фоне напряжённости США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке: в регион перебрасываются истребители, морская пехота и дополнительные подразделения, включая элитную 82-ю воздушно-десантную дивизию.

В Тегеране реагируют жёстко. Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что любые действия США приведут к ударам по "жизненно важной инфраструктуре" противника.

Несмотря на угрозу эскалации, посредники – Пакистан, Египет и Турция – пытаются организовать переговоры. Однако ключевым препятствием остаётся глубокое взаимное недоверие, которое может сорвать дипломатические усилия и приблизить регион к открытому конфликту.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ормузский пролив может быть разблокирован: в Иране ликвидирован топадмирал.



