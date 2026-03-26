США готують «останній удар» по Ірану: що задумав Трамп

У Міноборони США розробляють кілька сценаріїв так званого "останнього удару" по Ірану – від масштабної повітряної кампанії до можливого застосування наземних військ. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, мета Вашингтона або змусити Тегеран до поступок на переговорах, або завершити конфлікт демонстрацією сили. Серед обговорюваних варіантів – блокування експорту іранської нафти, а також операції із захоплення стратегічних об'єктів: острова Харг, Ларак, який контролює Ормузьку протоку, та Абу-Муса, на яку претендують ОАЕ.

Окремо розглядаються сценарії глибоких наземних операцій встановлення контролю над ядерними матеріалами, чи масовані авіаудари з відповідної інфраструктури.

У Білому домі вже озвучили жорсткі попередження. Прес-секретар Керолайн Лівітт заявила, що Дональд Трамп "не блефує" і готовий до різкої ескалації у разі провалу переговорів.

На тлі напруженості США посилюють військову присутність на Близькому Сході: в регіон перекидаються винищувачі, морська піхота та додаткові підрозділи, включаючи елітну 82 повітряно-десантну дивізію.

У Тегерані реагують жорстко. Спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф заявив, що будь-які дії США призведуть до ударів по "життєво важливій інфраструктурі" супротивника.

Незважаючи на загрозу ескалації, посередники – Пакистан, Єгипет та Туреччина – намагаються організувати переговори. Проте ключовою перешкодою залишається глибока взаємна недовіра, яка може зірвати дипломатичні зусилля та наблизити регіон до відкритого конфлікту.

