Ормузский пролив может быть разблокирован: в Иране ликвидирован топадмирал

Адмирал Алиреза Тангсири, командовавший военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас. Об этом на условиях анонимности заявил израильский чиновник, пишет Times of Israel.

По информации чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу – портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив.

Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

Стоит заметить, Алиреза Тангсири возглавлял ВМС КСИР. По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива – одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

По данным издания, Трамп в частных разговорах убеждает советников соблюдать ранее озвученный им срок – 4-6 недель. Он считает, что противостояние близится к финальной стадии. В Белом доме даже рассчитывали синхронизировать окончание войны с возможным саммитом с лидером Китая Си Цзиньпин в Пекине в середине мая.

По данным издания, Трамп в частных разговорах убеждает советников соблюдать ранее озвученный им срок – 4-6 недель. Он считает, что противостояние близится к финальной стадии. В Белом доме даже рассчитывали синхронизировать окончание войны с возможным саммитом с лидером Китая Си Цзиньпин в Пекине в середине мая.

Однако реальность оказалась более сложной: переговоры между Вашингтоном и Тегераном находятся только на начальном этапе, а у администрации США нет простого сценария завершения войны. Источники отмечают, что сам Трамп часто переключается на внутреннюю повестку дня – от миграционной политики до предстоящих выборов и экономических проблем.

