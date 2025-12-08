США готовят рекордный оборонный бюджет: сколько закладывают для Украины

Американские законодатели представили финальный текст оборонного законопроекта на 2025 год, который существенно увеличивает расходы по национальной безопасности и продолжает масштабную поддержку Украины. Документ был обнародован в воскресенье, 7 декабря, сообщает Fox News.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Проект предусматривает рекордный бюджет в 901 миллиард долларов, что на 8 млрд больше, чем предлагал Белый дом. Часть этих средств будет направлена на усиление американских военных возможностей, модернизацию армии и расширение глобальных оборонных программ.

Важной составляющей документа является продолжение финансирования Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности — по 400 млн долларов ежегодно в 2026 и 2027 финансовых годах. Кроме того, законопроект обязывает Конгресс получать более частые отчеты о вкладах европейских союзников, чтобы более тщательно контролировать уровень их поддержки Киева.

Законопроект также усиливает политику США по отношению к Китаю. Он предусматривает новые ограничения на инвестиции, запрет на использование ряда китайских технологий в цепях поставок Пентагона и расширение дипломатических и разведывательных инструментов для мониторинга глобальной активности Пекина. В частности, документ запрещает Министерству обороны заключать контракты с китайскими компаниями, работающими в области генетического секвенирования и биотехнологий.

По информации республиканских помощников, Палата представителей проголосует за законопроект уже в ближайшие дни. После этого документ должен пройти Сенат и быть подписан президентом.

Как ожидается, принятие бюджета усилит обороноспособность США и сохранит стабильную финансовую поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

