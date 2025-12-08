США готують рекордний оборонний бюджет: скільки закладають для України

Американські законодавці представили фінальний текст оборонного законопроєкту на 2025 рік, який суттєво збільшує витрати на національну безпеку та продовжує масштабну підтримку України. Документ оприлюднили в неділю, 7 грудня, повідомляє Fox News.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Проєкт передбачає рекордний бюджет у 901 мільярд доларів, що на 8 млрд більше, ніж пропонував Білий дім. Частина цих коштів буде спрямована на посилення американських військових можливостей, модернізацію армії та розширення глобальних оборонних програм.

Важливою складовою документа є продовження фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки — по 400 млн доларів щороку у 2026 та 2027 фінансових роках. Крім того, законопроєкт зобов’язує Конгрес отримувати частіші звіти щодо внесків європейських союзників, щоб ретельніше контролювати рівень їхньої підтримки Києва.

Законопроєкт також посилює політику США щодо Китаю. Він передбачає нові обмеження на інвестиції, заборону використання низки китайських технологій у ланцюгах постачань Пентагону та розширення дипломатичних і розвідувальних інструментів для моніторингу глобальної активності Пекіна. Зокрема, документ забороняє Міністерству оборони укладати контракти з китайськими компаніями, що працюють у сфері генетичного секвенування та біотехнологій.

За інформацією республіканських помічників, Палата представників проголосує за законопроєкт уже найближчими днями. Після цього документ має пройти Сенат і бути підписаний президентом.

Як очікується, ухвалення бюджету посилить обороноздатність США та збереже стабільну фінансову підтримку України на тлі триваючої російської агресії.

