В ближайшее время американское правительство планирует озвучить экономические санкции против Российской Федерации, проведшей незаконные референдумы на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США готовят санкции против России из-за фиктивного референдума в Украине. Фото с открытых источников

Государственный департамент США заявил, что через фиктивный референдум они и их партнеры введут санкции против юридических и физических лиц, привлеченных в этом грязном деле. Ограничения планируют ввести в ближайшие дни, сообщает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме участников и организаторов псевдореферендумов, под санкции планируют ввести также тех, кто агитировал за аннексию украинских земель.

Пресс-секретарь Белого дома заявляет, что США, равно как и Украина, не признают результаты фиктивного референдума, который проходил на временно оккупированных территориях Украины еще и под наблюдением российских военных.

"На основании нашей информации, каждый аспект этого процесса референдума был заранее срежиссирован и организован Кремлем", – сказала Карин Жан-Пьер.

Ранее руководитель санкций в США Джеймс О'Брайен обратил внимание, что дополнительные санкции можно принять на финансовый и технологический сектор в России, а также на тех, кто нарушает права человека.

"Будет больше пакетов. Мы работаем над новыми санкциями", – сказал в речи О'Брайен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания уже ввела первые санкции из-за проведенного псевдореферендума в Украине. В список попали 89 человек и три компании.

Также "Комментарии" сообщали о результате фиктивного референдума на временно оккупированных территориях Украины.





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