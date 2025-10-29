США готовят Украине поставки оружия на миллиарды долларов до конца года: что известно

До конца 2025 года Украина может получить очередную волну военной помощи от союзников на сумму не менее 2 миллиардов долларов США. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, отметив, что финансирование происходит в рамках инициативы PURL (Priority Ukraine Requirements List — "Список приоритетных потребностей Украины"), позволяющей европейским партнерам закупать американское вооружение для Вооруженных сил Украины.

Мэтью Витакер. Фото из открытых источников

Мэтью Витакер в интервью Bloomberg рассказал, что ряд стран-партнеров обязался внести минимум два миллиарда долларов в течение ближайших месяцев, и эти средства будут направлены на закупку оружия для Украины.

"У нас уже есть обязательства на сумму около двух миллиардов долларов или более, которые будут реализованы совсем скоро. Мы полностью ожидаем, что это произойдет до конца года", — сказал представитель США при НАТО.

Инициатива PURL была запущена в июле 2025 года при поддержке президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Первые партии вооружений в рамках этой программы Украина уже получила в середине октября, теперь ожидаются новые поставки.

Витакер также подчеркнул, что на 2026 год поставлена еще более амбициозная цель собрать от 12 до 15 миллиардов долларов на закупку критически важных систем вооружения для Украины.

"Я считаю это еще одним примером того, как Европа активизируется… как наши союзники по НАТО здесь на континенте поддерживают Украину в защите и весь европейский континент", — сказал Витакер.

Он также призвал Россию прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров, отметив, что "пришло время завершить эту войну".

