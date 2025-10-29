logo_ukra

Головна Новини Світ США США готують Україні поставки зброї на мільярди доларів до кінця року: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

США готують Україні поставки зброї на мільярди доларів до кінця року: що відомо

Україна отримає нові партії американської зброї на 2 мільярди доларів у межах ініціативи PURL. У 2026 році планують зібрати ще 15 млрд доларів допомоги.

29 жовтня 2025, 10:10
Автор:
avatar

Slava Kot

До кінця 2025 року Україна може отримати чергову хвилю військової допомоги від союзників на суму щонайменше 2 мільярди доларів США. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер зауваживши, що фінансування відбувається в межах ініціативи PURL (Priority Ukraine Requirements List — "Список пріоритетних потреб України"), яка дозволяє європейським партнерам закуповувати американське озброєння для Збройних сил України.

США готують Україні поставки зброї на мільярди доларів до кінця року: що відомо

Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел

Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg розповів, що низка країн-партнерів зобов’язалася внести щонайменше два мільярди доларів протягом найближчих місяців, і ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї для України.

"Ми вже маємо зобов’язання на суму близько двох мільярдів доларів або більше, які будуть реалізовані зовсім скоро. Ми повністю очікуємо, що це станеться до кінця року", — сказав представник США при НАТО.

Ініціатива PURL була запущена в липні 2025 року за підтримки президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Перші партії озброєнь у межах цієї програми Україна вже отримала в середині жовтня, а тепер очікуються нові поставки.

Вітакер також наголосив, що на 2026 рік поставлено ще амбітнішу мету, зібрати від 12 до 15 мільярдів доларів на закупівлю критично важливих систем озброєння для України.

"Я вважаю це ще одним прикладом того, як Європа активізується… як наші союзники по НАТО тут на континенті підтримують Україну в захисті та весь європейський континент", — сказав Вітакер.

Він також закликав Росію припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів, зазначивши, що "настав час завершити цю війну".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США розповіли про план, як закінчити війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Вітакер повідомив неприємні новини для Угорщини.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RPumClZPbEE
