У США повідомили неприємні новини для Угорщини

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер спростував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про нібито поблажки Вашингтона щодо закупівель російської нафти. За словами американського дипломата, Сполучені Штати не лише не роблять жодних виключень для Будапешта, але й допомагатимуть країні поступово позбутися залежності від російських енергоресурсів.
Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю Fox News журналістка Джекі Гайнріх запитала Вітакера про заяву Сіярто, який стверджував, що Білий дім "враховує географію" і тому робить поблажку Угорщині у питанні російської нафти. Представник США категорично заперечив ці слова.
Постпред США наголосив, що на відміну від більшості сусідів, Будапешт досі не запропонував жодної стратегії енергетичної незалежності.
Вітакер також додав, що в найближчі роки трубопровід "Дружба", яким Угорщина отримує більшість російської нафти, може бути закритий. За його словами, Будапешту варто вже зараз планувати альтернативні маршрути постачання.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не може відмовитися від російської нафти через відсутність необхідної інфраструктури для постачання з інших джерел. За його словами, нафтопровід "Дружба" залишається єдиним варіантом забезпечення енергетичних потреб країни.
