У США повідомили неприємні новини для Угорщини

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер спростував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про нібито поблажки Вашингтона щодо закупівель російської нафти. За словами американського дипломата, Сполучені Штати не лише не роблять жодних виключень для Будапешта, але й допомагатимуть країні поступово позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Метью Вітакер. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю Fox News журналістка Джекі Гайнріх запитала Вітакера про заяву Сіярто, який стверджував, що Білий дім "враховує географію" і тому робить поблажку Угорщині у питанні російської нафти. Представник США категорично заперечив ці слова.

"Ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина і Словаччина, які продовжують купувати російську нафту і газ, розроблять і реалізують план щодо відмови від російських енергоресурсів", — зазначив Вітакер.

Постпред США наголосив, що на відміну від більшості сусідів, Будапешт досі не запропонував жодної стратегії енергетичної незалежності.

"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила планів і не вжила активних заходів. Ми продовжимо працювати з ними та їхніми сусідами, такими як Хорватія, щоб допомогти позбутися цієї залежності", — додав представник США.

Вітакер також додав, що в найближчі роки трубопровід "Дружба", яким Угорщина отримує більшість російської нафти, може бути закритий. За його словами, Будапешту варто вже зараз планувати альтернативні маршрути постачання.

"Ми, як добрий союзник, допоможемо розробити ці плани і реалізувати їх, щоб звільнити від залежності від російської нафти і газу", — сказав дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не може відмовитися від російської нафти через відсутність необхідної інфраструктури для постачання з інших джерел. За його словами, нафтопровід "Дружба" залишається єдиним варіантом забезпечення енергетичних потреб країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина обурилася на погрозу Польщі про арешт Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Орбан заявив про спробу обійти санкції США проти нафти РФ.