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США готовят жесткий ответ за смерть Навального: о чем идет речь

Вашингтон анонсировал крупный пакет санкций против РФ в связи с гибелью оппозиционера

сегодня, 00:42
Автор:
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Марьян Ощановский
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Как заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, США 23 февраля объявят новый крупный пакет санкций против России.

США готовят жесткий ответ за смерть Навального: о чем идет речь

Навальный погиб в российской тюрьме. Фото из открытых источников

По словам представителя Белого дома, санкции станут ответом Штатов на внезапную смерть в тюрьме российского позиционного политика Алексея Навального, а также будут приурочены к второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Джон Кирби подчеркнул, что цель санкций в том, чтобы "привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным". При этом он не уточнил, какие именно ограничения против РФ планирует на этот раз ввести Вашингтон, пишет издание Reuters.

Со своей стороны, представители Кремля отвергают любые обвинения в причастности к смерти Алексея Навального.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us-announce-major-sanctions-package-friday-over-navalny-death-2024-02-20/
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