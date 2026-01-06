США хочуть отримати Гренландію без війни: з якою пропозицією виступить Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє проект угоди щодо Гренландії, який у перспективі може бути запропонований владі острова. Про це повідомляє видання The Economist, зазначаючи, що у Вашингтоні шукають способи закріпити американський вплив у стратегічно важливому арктичному регіоні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними журналу, ключовим варіантом розглядається Договір про вільну асоціацію. Така модель співпраці передбачає фінансову підтримку з боку США та підвищення рівня життя місцевого населення в обмін на передачу Вашингтону відповідальності за оборону та безпеку за збереження широкої внутрішньої автономії Гренландії.

Подібні угоди Сполучені Штати вже уклали з Мікронезією, Маршалловими островами та Палау. У цих випадках партнери отримують значну економічну допомогу, а США – стратегічну присутність та військові повноваження.

Як підкреслює The Economist, стратегія команди Трампа щодо Гренландії має одразу дві цілі: посилити розбіжності між Копенгагеном та Нууком та налагодити прямий діалог з місцевою владою, минаючи уряд Данії.

При цьому видання вважає сценарій прямого приєднання Гренландії до США малоймовірним. Проте жорсткі заяви американських політиків вже викликали стурбованість серед європейських лідерів та посилили напруженість у відносинах по лінії США – ЄС.

The Economist також нагадує, що на території Гренландії вже діє американська військова база, а угоди з Данією не встановлюють жорстких обмежень на чисельність військ США. У той самий час істотне нарощування контингенту, мабуть, вимагатиме згоди Копенгагена.

4 січня Дональд Трамп знову наголосив, що контроль над Гренландією має ключове значення для національної безпеки США, вказавши на активність російських та китайських кораблів поблизу острова.

