США хочуть отримати Гренландію без війни: з якою пропозицією виступить Трамп
США хочуть отримати Гренландію без війни: з якою пропозицією виступить Трамп

США розглядають формат «вільної асоціації», який може посилити вплив Америки в Арктиці та загострити суперечку з Данією

6 січня 2026, 08:36
Автор:
Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє проект угоди щодо Гренландії, який у перспективі може бути запропонований владі острова. Про це повідомляє видання The Economist, зазначаючи, що у Вашингтоні шукають способи закріпити американський вплив у стратегічно важливому арктичному регіоні.

США хочуть отримати Гренландію без війни: з якою пропозицією виступить Трамп

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними журналу, ключовим варіантом розглядається Договір про вільну асоціацію. Така модель співпраці передбачає фінансову підтримку з боку США та підвищення рівня життя місцевого населення в обмін на передачу Вашингтону відповідальності за оборону та безпеку за збереження широкої внутрішньої автономії Гренландії.

Подібні угоди Сполучені Штати вже уклали з Мікронезією, Маршалловими островами та Палау. У цих випадках партнери отримують значну економічну допомогу, а США – стратегічну присутність та військові повноваження.

Як підкреслює The Economist, стратегія команди Трампа щодо Гренландії має одразу дві цілі: посилити розбіжності між Копенгагеном та Нууком та налагодити прямий діалог з місцевою владою, минаючи уряд Данії.

При цьому видання вважає сценарій прямого приєднання Гренландії до США малоймовірним. Проте жорсткі заяви американських політиків вже викликали стурбованість серед європейських лідерів та посилили напруженість у відносинах по лінії США – ЄС.

The Economist також нагадує, що на території Гренландії вже діє американська військова база, а угоди з Данією не встановлюють жорстких обмежень на чисельність військ США. У той самий час істотне нарощування контингенту, мабуть, вимагатиме згоди Копенгагена.

4 січня Дональд Трамп знову наголосив, що контроль над Гренландією має ключове значення для національної безпеки США, вказавши на активність російських та китайських кораблів поблизу острова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході прогнозували: коли США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією.




Джерело: https://www.economist.com/the-americas/2026/01/05/after-venezuela-donald-trump-points-a-finger-at-greenland
