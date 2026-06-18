США и Иран подписали документ о прекращении войны: что предусматривает соглашение

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и начало нового этапа переговоров между сторонами. Документ между Тегераном и Вашингтоном был подписан в дистанционном формате.

США и Иран подписали документ о прекращении войны. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под соглашением во Франции, где американский лидер находится на саммите G7. После этого документ в электронном формате отправили в Иран, где его подписал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном должно было быть заключено 19 июня, однако теперь сообщили, что официальной церемонии не будет. По данным источников Axios, заключение соглашения было ускорено с целью скорейшего открытия Ормузского пролива. При этом сама встреча представителей Вашингтона и Тегерана в Швейцарии не отменяется. Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе.

Подписанный США и Ираном меморандум состоит из 14 пунктов. Одним из ключевых положений документа является обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив, прекращение боевых действий и отмену морской блокады. Меморандум также предусматривает 60-дневный переговорный период, в течение которого стороны должны наработать полноценное мирное соглашение.

Кроме того, документ имеет положение о предоставлении Ирану 300 млрд долларов на восстановление, разблокировку около 24 млрд долларов замороженных иранских активов, а также снятие некоторых санкций. Со своей стороны Тегеран подтвердил готовность к дальнейшим переговорам по ядерной тематике и заявил об отказе от создания ядерного оружия.

После подписания документа Трамп заявил, что если через 60 дней не будет окончательного мирного соглашения, то США продолжат бомбардировать Иран. Кроме того, Трамп добавил, что может отказаться от сделки, если она ему "не понравится".

Украина в обмен на Иран. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Politico раскрыл тайный компромисс Трампа и G7: