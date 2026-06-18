США та Іран підписали документ про припинення війни: що передбачає угода

США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення бойових дій та початок нового етапу переговорів між сторонами. Документ між Тегераном та Вашингтоном був підписаний у дистанційному форматі.

США та Іран підписали документ про припинення війни. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис під угодою у Франції, де американський лідер перебуває саміті G7. Після цього документ в електроному форматі відправили до Ірану, де його підписав президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Раніше повідомлялося, що угода між США та Іраном мала бути укладена 19 червня, однак тепер повідомили, що офіційної церемонії не буде. За даними джерел Axios, укладання угоди було прискорено з метою якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки. При цьому сама зустріч представників Вашингтона та Тегерана у Швейцарії не скасовується. Очікується, що віце-президент США Джей Ді Венс та речник парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф обговорять початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

Підписаний США та Іраном меморандум складається із 14 пунктів. Одним із ключових положень документа є забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, припинення бойових дій та скасування морської блокади. Також меморандум передбачає 60-денний переговорний період, протягом якого сторони мають напрацювати повноцінну мирну угоду.

Крім того, документ має положення про надання Ірану 300 млрд доларів на відновлення, розблокування близько 24 млрд доларів заморожених іранських активів, а також зняття деяких санкцій. Зі свого боку, Тегеран підтвердив готовність до подальших переговорів з ядерної тематики та заявив про відмову від створення ядерної зброї.

Після підписання документу, Трамп заявив, що якщо через 60 днів не буде остаточної мирної угоди, то США продовжать бомбардувати Іран. Крім того, Трамп додав, що може відмовитися від угоди, якщо вона йому "не сподобається".

Україна в обмін на Іран. Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Politico розкрило таємний компроміс Трампа і G7: