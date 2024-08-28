США и Китай готовятся к новым переговорам между Байденом и Си Цзиньпином: о чем будут говорить

США и Китай рассматривают возможность проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином, которые могут состояться в ближайшее время.

Джо Байден и Си Цзиньпинь (фото из открытых источников)

Эту информацию сообщает Reuters.

Согласно изданию, китайские государственные СМИ написали о потенциальных переговорах между Байденом и Си Цзиньпином после встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

В ходе встречи стороны также договорились об организации видеозвонка между военными командующими "в подходящее время". Вашингтон надеется, что такие контакты помогут избежать конфликта в Тайваньском проливе.

"Ключ к успешному развитию китайско-американских отношений состоит в том, чтобы относиться друг к другу как к равным", — заявил Ван И, обращаясь к Салливану.

Также китайский министр призвал США "прекратить поставки вооружений Тайваню и поддержать мирное воссоединение Китая".

Кроме того, Ван И выразил свое недовольство из-за экспортного контроля США, касающегося китайских производителей микросхем.

В ходе встречи также был поднят вопрос договора между Филиппинами и США о взаимной обороне, в частности, относительно филиппинских и американских судов в Южно-Китайском море, Китай считает "внутренними водами".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ван I обвинил США в ответственности за "кризис" в Украине. Соединенные Штаты не должны уклоняться от ответственности за "кризис" в Украине, переводя его на Китай, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван I на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.