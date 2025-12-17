Представители США и России могут провести переговоры уже в ближайшие выходные в Майами. Темой встречи станут возможные пути завершения полномасштабной войны РФ против Украины.

США и Россия готовят переговоры по Украине. Фото: из открытых источников

В состав российской делегации планируется включить руководителя фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Американскую сторону, по предварительным данным, будут представлять специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщает Politico

По словам одного из собеседников издания, в преддверии возможных контактов между Вашингтоном и Москвой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров должен провести отдельную встречу с представителями США. Источник подчеркнул, что формат и временные рамки переговоров могут изменяться, а договоренности остаются не окончательными.

По информации издания, в администрации президента США Дональда Трампа предполагают, что Россия в рамках финального урегулирования может согласиться на западные гарантии безопасности для Украины, а также будущее ее членство в Европейском Союзе.

В то же время, признаков готовности Кремля к таким шагам пока не видно, ведь диктатор РФ Владимир Путин публично не демонстрировал поддержки подобных условий.

Как сообщал портал "Комментарии", американские сенаторы из обеих партий подвергли резкой критике мирное предложение президента Дональда Трампа, назвав его фактически планом капитуляции Украины. В частности, директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский подчеркнул, что суверенитет Украины является фундаментальным фактором в вопросах обороны и перспектив членства в НАТО и ЕС. Международное право четко запрещает признавать территории, захваченные силой, что делает невозможными любые попытки России легитимизировать аннексию украинских земель.